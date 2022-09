annonse

Byråden sier at det er ingen tvil om at klimaendringer er grusomme saker. Å kutte utslipp og tilpasse oss endringene vil kreve hardt arbeid over lang tid.

– Nyhetsbildet om klimasakene er en følelsesmessig berg-og-dalbane, med ganske dype daler. Vi legger bak oss nok en sommer med et klima på vei ut av kontroll, skriver byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen, Thor Haakon Bakke fra MDG, i Bergens Tidende, og nevner årsaken:

– Europa har vært herjet av hetebølger, og store deler av Pakistan er oversvømt på grunn av ekstreme mengder nedbør.

Bakke mener at politikere fra alle partier bør derfor bruke kreftene på å argumentere for hvorfor klimatiltakene trengs, ikke bruke tiden på å argumentere for hvorfor nødvendig politikk må utsettes.

Men han legger til at den gode nyheten er at andre krefter i stadig større grad fronter nødvendig klima- og energipolitikk, som det internasjonale energibyrådets forslag om bilfrie søndager, redusert fart og mindre forretningsreiser, til Finans Norges budskap om å stanse naturødeleggelser.

– Det går på alt fra å spise mer grønt og redusere forbruket, til miljøvennlig transport og å bo tettere og hyggelig, sier Bakke, og fortsetter:

– De siste måneders ekstremvær rundt om i verden har vist oss med all tydelighet at klimaendringene allerede er her.

