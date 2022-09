annonse

Organisasjon foreslår radikalt tiltak mot «giftig maskulinitetskultur».

Ekte menn elsker kjøtt, heter det seg. Og for mang en mann er lykken og avslappingen fullkommen når han tenner opp grillen, slenger på pølser, spareribs og flintstek og serverer saftige kjøttstykker til familien.

Hos dyrevern-organisasjonen Peta ser de annerledes på det. For dem er grilling et symptom på «giftig maskulinitetskultur».

Nå foreslår Peta et radikalt tiltak: Kvinner bør nekte å ha sex med menn som hiver i seg biff og pølser, skriver Nettavisen. Å holde menn ansvarlige kanskje den eneste løsningen for å unngå klimakatastrofe, mener de.

– Alle kjenner til dem. Forstadspappaen med en øl i den ene hånda og grillklypen i den andre, som griller billigpølser på grillen til 7.000 kroner. Squashen, som en gjest har tatt med, får kun motvillig plass på grillen, sier Daniel Cox til The Times.

– Tyske «grillkonger» tror at de må bevise hvor maskuline de er for seg selv og andre via hvor mye kjøtt de spiser, hevder Cox videre. Ifølge en studie i tidsskriftet PLOS One slipper menn ut 41 prosent mer drivhusgasser enn kvinner.

– Derfor er en heftig kjøttskatt på 41 prosent for menn på sin plass. Et sexforbud, eller å forby kjøttspisende menn å forplante seg videre, ville også vært hensiktsmessig i denne sammenhengen.

