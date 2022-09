annonse

Innvandringsgruppen ved Jussbuss er kritiske til at permanent oppholdstillatelse er betinget utlendingens økonomi.

– Det er også vanskeligere å bli utvist når man har permanent opphold. For utlendinger er det derfor en stor trygghet i å få permanent oppholdstillatelse, skriver en saksbehandler i innvandringsgruppen ved Jussbuss i Utrop, og legger til:

– Permanent oppholdstillatelse gir langt større forutsigbarhet og trygghet for utlendinger, sammenliknet med en midlertidig tillatelse. Med permanent oppholdstillatelse slipper man å fornye tillatelsen sin og betale søknadsgebyr ved hver fornyelse. Man trenger heller ikke oppfylle vilkårene for sin midlertidige tillatelse lenger.

Saksbehandleren sier videre at innstrammingene i inntektskravet i 2021 er urimelige og det er ikke akseptabelt at disse også skal gjelde utlendinger som søkte før endringene trådte i kraft, og at endringene må reverseres.

– Ikke bærekraftig

– Nei, det å sikre at man er selvforsørgende er viktig. Vi ser at alt for mange innvandrere lever på norske skattebetalere. Det er ikke bærekraftig og det er urettferdig, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, til Resett.

– I tillegg er kravet om å være selvforsørgende viktig for å få flere innvandrere til å måtte lære seg språket og komme ut i arbeid.

