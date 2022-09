annonse

Det mener en innsender i Dagsavisen og sier at hytter er også et formuesgode.

– En annen stor forskjell på sekundærboliger og hytter er forresten at det som regel bor mennesker i sekundærboliger. Faktisk er det stadig flere nordmenn som bor i en leid bolig, og disse er ofte noens sekundærbolig, skriver innsenderen i Dagsavisen, og legger til:

– Det samme kan ikke sies om fritidsboliger, selv om det er noen luringer som prøver seg med å flytte til hytta for å få strømstøtte. Men hytter er og blir et luksusgode. Det er kanskje ikke luksusstandard på hytta di, men hytta di er en luksus. Ikke bare det, men hytta di er også et formuesgode. Noe som kan leies ut for å generere inntekt. Et formuesgode som attpåtil beskattes lavere enn sekundærboliger.

Innsenderen sier videre at å bruke skattepenger på å betale hyttestrømregninger, slår vedkommende altså som enormt dårlig pengebruk. Strømstøtten er her på grunn av en akutt krise.

– Det er ikke akutt krise ikke å kunne bruke hytta fordi det blir for dyrt. Der er kjipt, til og med ordentlig kjipt. Men ikke krise. Og staten kan ikke betale folk ut av alt som er kjipt, skriver innsenderen, og fortsetter:

– Hyttefolket har fått et til dels ufortjent dårlig rykte de siste årene. Under pandemien var det stort fokus på de som brøt hytteforbudet, men det forbudet hadde neppe tilstrekkelig hjemmel i lov. Det er bra å kreve sin rett, og bra å holde staten ansvarlig. Men det er langt derfra til å påberope seg diskrimineringsvern for å slippe strømregninga.

