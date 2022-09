annonse

annonse

Trolig kan husholdningene i Sør-Norge vinke farvel til lave strømpriser, i alle fall hvis disse gigant-prosjektene realiseres.

Knapphet på strøm i Europa, sammen med storstilt eksport av elektrisitet i regi av staten og kommunene i Norge, har gitt det norske folk skyhøye strømregninger.

Mange fester nå sin lit til at Støres strømstøtte lar dem holde privatøkonomien over vann frem til prisene stabiliserer seg. Men er det sikkert at prisene vil falle?

annonse

En rekke store, kraftkrevende utbygginger står nemlig i kø i Norge – samtidig som det ikke er planlagt tilsvarende utvidelser av kraftproduksjons-kapasiteten.

Les også: Støre om makspris på strøm: Jeg fyrer med ved

En oversikt som E24 har laget, viser at det er behov for om lag 12 terawattimer (TWh) mer strøm til eksisterende industri, fem TWh til batterifabrikker og CO2-fangst og syv TWh til olje- og gassbransjen. Det kan øke etterspørselen med rundt 24 TWh.

annonse

Blant de sju gigant-prosjektene på listen finner vi Yara i Porsgrunn, gassanlegget på Kårstø, nye batterifabrikker og olje- og gassfelt som Troll og Oseberg. Flertallet av prosjektene ligger sørpå, og det er derfor husholdningene her som vil få mest svi.

Strømforbruket i Norge er på om lag 140 TWh, men forbruket kan ifølge Statnett øke til 158 TWh i 2030. Da har Statnett ikke lagt til grunn at alle planer om økt forbruk realiseres. Strømproduksjonen i Norge er for tiden på rundt 155 terawattimer i et normalår, og Statnett venter at dette øker til 162 TWh i 2026.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT