annonse

annonse

USA utvikler spesielle droner skreddersydd for å ha en støttefunksjon til sjette generasjons bemannede jagerfly.

The National Interest melder at den bemannede varianten av USAs nye sjette generasjons jagerfly Next Generation Air Dominance (NGAD) sannsynligvis vil kontrollere så mange som fem droner på en gang. Dette vil introdusere nye taktikker, massivt utvide oppdragsomfanget til stealth-jagerfly, og muliggjøre spredte nettverksvåpen og overvåkingsnoder som vil å øke angreps- og rekognoseringsalternativene.

Mange av detaljene til disse bemannede og ubemannede plattformene er ikke tilgjengelige grunnet sikkerhetsmessige årsaker. Dronene som bygges for å støtte sjette generasjons bemannede jagerfly vil sannsynligvis dukke opp mye tidligere enn den bemannede varianten. Rollene til de ubemannede systemene, kalt Collaborative Combat Aircraft (CCA), er fortsatt uklare, men dronene skal bygges i henhold til viktige operasjonelle imperativer.

annonse

– Vi trenger et fly som kan utføre operasjoner i bestridt luftrom og sørge for at vi har evnen til å etablere manøvreringsfrihet. Vi har hatt vellykkede ubemannede plattformer tilbake flere tiår. Det er utfordrende å ha en plattform som kan operere i bestridt luftrom, sa Andrew Hunter, talsmann for det amerikanske luftforsvaret.

CCA-er vil komme i forskjellige størrelser og fungere som overvåkingsnoder og angripsplattformer.

– Vi trenger en plattform som er rimelig, slik at vi kan få et stort antall og ikke noe som er for dyrt og som vi ikke har råd til å miste. Vi ser på forskjellige designer. Det må være i stand til å bistå oppdraget til NGAD-systemet, og det vil innebære en våpenbærende kapasitet til å jobbe med et pilotert fly, sa Hunter.

annonse

– Utsiktene til flere nettverkstilkoblede CCAer som jobber i tett koordinering med et bemannet «moderfly» introduserer nye taktiske muligheter, i stor grad fordi de vil være koblet sammen med hverandre under et bemannet «moderfly» som utfører kommando og kontroll. Å kontrollere droner fra luften vil redusere ventetider ved å unngå å måtte sende data gjennom en bakkestasjon, noe som effektiviserer tidssensitiv dataoverføring og forkorter sensor-til-skyte-tid. En væpnet, foroverrettet drone, vil for eksempel autonomt kunne identifisere et mål, bruke databehandling ombord og gjøre det mulig for en menneskelig beslutningstaker å ødelegge fiendtlige mål fra lengre avstander. Avanserte algoritmer og kunstig intelligens (AI)-aktivert databehandling kan analysere en rekke oppdragsvariabler fra forskjellige strømmer av innkommende sensorinformasjon.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT