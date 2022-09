Betal og hold munn!

annonse

Hvis den høye strømprisen er Putins skyld, hva med avgiftene – er de også hans djevelskap?

Her ser vi nok feilen med politikere, de skylder på hverandre. Da Frp-leder Sylvi Listhaug ble lei av at Putin fikk skylden for de høye strømprisene i Norge, ble hun beskyldt for å løpe Putins ærend. Russlands president forsøker å splitte vestlige politikere. Da Listhaug ville gjøre noe med vanlige folks strømregninger, så hadde hun latt seg lure av Putins spill. Fordi det er slik han holder på.

– Nå, mens vi har vært på flyet, så har det jo vært en stor energidebatt i Norge, og det er interessant å se at Frp og Rødt har prøvd å snakke bort hele krigen, sier klimaminister Espen Barth Eide til Nettavisen, og mener at alle er enige med han:

– Ikke med viten og vilje, men de facto så definerer de jo Putin ut av saken, mens alle andre har vært enige om at energikrisen har veldig mye med Putin å gjøre.

Men spørsmålet er; hvem løper Putins ærend når de sender regningen til vanlige folk? Dagens politikere har aldri hatt en jobb, de har bare gått på prateskole. Bare gi dem et stikkord så kan de prate i en evighet, uten å si noe.

– Gjennom å benekte Putins ansvar for de høye prisene, så mener jeg hun (Listhaug) bidrar til et «blame-game». Den eneste som tjener på det, er Putin, sier Gury Melby fra Venstre til Dagbladet.

– Det er oppsiktsvekkende at både Rødt og Frp later som det ikke er Putin som er skylden i den svært krevende situasjonen vi er i, sier Rigmor Aasrud fra Ap.

– Er det noe vi burde vite om sikkerhetspolitikk, er det at russerne driver med hybridkrigføring. At gassprisene økte allerede i fjor sommer fordi Putin skrudde igjen kranen til Europa, er elementær sikkerhetspolitikk, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagbladet.

Uenighet er viktig i et demokrati

Men det er ikke politisk uenighet som svekker et demokrati – tvert om – det er demokratiets styrke. Det som gjør et demokrati svakt er om tilliten mellom folket og politikere svekkes. Og det skjer om politkerne tar fra folket. Det er den historiske oppskriften på opptøyer og revolusjoner, og det lærte vi på skolen.

Den dagen krigen i Ukraina er over så vil nok ikke strømprisen gå tilbake til kostpris med et normalt påslag. Den vil nok gå litt ned, men strømregningene vil fortsatt til å være stive. Så skremmende at vanlige folk kommer til å sitte i mørket og fryse.

Det er fordi politikere har bestemt seg for å gjøre nordmenns strøm til en handelsvare. Den skal selges til høystbydende på børsen og de som betaler mest bestemmer prisen. Den prisen vi får på strømregningen, og så kommer avgiftene på toppen. Alle som reagerer på dette løper Putins ærend – de lar seg lure av hans skumle spill.

Betal og hold munn!

