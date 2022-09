Ifølge nederlenderen var bakgrunnen for dagens brudd at noen barn bråkte i hotellkorridoren og banket på døren hans en rekke ganger natt til i dag.

– Etter en stund var jeg lei og ba dem, ikke veldig pent, om å slutte. Så ble politiet kalt inn. Jeg var tilbake på hotellrommet først klokken 4, sier van der Poel.

Havnet i kranglet med jenter på 13 og 14 år

Ifølge politiet var det to tenåringsjenter på 13 og 14 år som drev og banket på døren til Mathieu van der Poel og ifølge Sporza skal en jente ha fått vondt i armen under opptrinnet som fulgte.

– Omkring klokken 22.40 natt til i dag var det en mann på et hotell på The Grand Parade i Brighton-Le-Sands som kom i verbalt klammeri med to tenåringsjenter på 13 og 14 år. Det påstås at mannen skubbet til begge jentene, og at den ene havnet i veggen og skadet albuen. Deretter ble en 27 år gammel mann anholdt, heter det i en melding fra politiet, ifølge danske Ritzau.

Siktet for to tilfeller av overfall

Politiet skriver at mannen ble brakt til Kogerah politistasjon og siktet for to tilfeller av overfall. Passet hans ble inndratt, og han ble løslatt, mot kausjon og skal møte i retten i Sutherland tirsdag.

27-åringen fikk likevel grønt lys til å starte i det 267 kilometer lange landeveisrittet, men etter bare tre mil sto han av rittet på en matstasjon, melder TV 2.