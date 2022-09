annonse

Magnus Carlsen sier han skal uttale seg tidlig i den kommende uken om konflikten om angivelig juks fra sjakkrival Hans Niemann, men han vil ikke avsløre alt.

– Jeg kommer til å si noe, men ikke alt, sa Carlsen til TV 2 etter at han hadde feid over Arjun Erigaisi (19) i finalen av årets sjuende Champions Chess Tour-turnering. Carlsen slo inderen 4,5-0,5.

Carlsen har blant annet tapt et parti med vilje mot amerikanske Hans Niemann. Nordmannen talte selv overfor TV 2 19 seirer på 27 partier på grunn av det partiet.

Nordmannen trakk seg nylig trakk fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side.

Niemann har gjentatte ganger avvist på det mest bestemte at han gjorde seg skyldig i juks i Sinquefield Cup. Også sjefsdommeren i den årlige turneringen har benektet at det finnes indikasjoner på urent spill. Niemann har erkjent at han har jukset på nett da han var yngre.

Carlsen vil ha mer fokus på «fair play» i sjakken.

– Ja. Det er viktig at det er et samarbeid mellom Fide (Det internasjonale sjakkforbundet) og de største sjakkplattformene på nett. Det har ikke blitt tatt seriøst. Jeg har ikke tatt det seriøst nok, jeg heller.

– Det har alltid vært en æreskodeks i spillet på toppnivå at man stoler på hverandre, og det har føltes som nok. Man vet det går an å jukse og sannsynligvis ikke bli tatt òg, men det er så totalt ødeleggende å bli tatt, så da stoler man på at insentivene ikke er store nok for de beste å jukse. Det føles kanskje som tiden er moden for å endre det synspunktet, sa nordmannen.

– Jeg har selvfølgelig mine meninger

Carlsen har kun kommunisert med kryptiske meldinger om saken så langt. Samtidig har verdensmesteren sagt at han vil uttale seg etter at Champions Chess Tour-turneringen.

Likevel kommer han ikke til å si alt han har på hjertet. TV 2 spurte ham om det er av juridiske årsaker.

– Det er et veldig godt spørsmål, smilte han.

Niemann er kvalifisert til neste turnering, men Carlsen ønsket ikke å utbrodere ytterligere hva han synes om det.

– Jeg har selvfølgelig mine meninger, men det er ikke jeg som tar de beslutningene, sa han.

Tidlig i kommende uke kommer det i hvert fall mer informasjon fra en så langt ordknapp Carlsen om dramaet som har vært det store samtaleemnet i sjakkverdenen den siste tiden.

– Det blir vel i en eller annen form for sosialt medium, tenker jeg, sa sjakkverdensmesteren.

Overlegen seier

Carlsen ledet 2,5-0,5 fra dag én og trengte to poeng foran finalen med fire partier digital hurtigsjakk søndag. Målet til Carlsen i forkant var å gå hardt ut.

– Ja, absolutt. Det var definitivt noe jeg tenkte på. Jeg følte generelt at det var en god strategi mot ham. Han er en god teknisk spiller, men som kanskje mangler erfaring i noen stillingstyper, sa Carlsen.

Det første partiet vant Carlsen med svarte brikker etter 49 trekk uten å ha vært spesielt truet underveis. I parti to var det ny og enda større dominans, og Erigaisi måtte gi tapt i finalen som var over nesten før den begynte.

– Erigaisi spiller rett og slett dårlig når han møter verdensmesteren. Det er noe psykologisk som er et problem der, sa TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Finaleseieren sendte ham også over 2900 poeng på Fide-ratingen for første gang i karrieren. Carlsen har storspilt i turneringen og levert 19 seirer på 28 partier.

