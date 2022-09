annonse

Først var de bedrøvelige, nå er de nazister.

New York Post melder at Hillary Clinton kom med skarp kritikk mot tidligere president Trumps siste valgstevne i Ohio, og sa at det minnet henne om et nazimøte.

– Jeg husker at jeg som ung student prøvde å finne ut hvordan folk i utgangspunktet blir tiltrukket av Hitler. Hvordan skjedde det? Jeg så på nyhetsreportasjer og jeg så denne fyren stå der oppe og raste og raste, og folk ropte og løftet armene. Jeg tenkte: ‘Hva har skjedd med disse menneskene?’, sa Clinton fredag på Texas Tribune Festival i Austin.

– Dere så rallyet i Ohio her om natten, hvor Trump raser og raser i mer enn en time, og man har disse rekkene med unge menn med armene løftet. Jeg tenkte: ‘Hva skjer?’, fortsatte hun.

Clinton viste til et valgstevne 17. september i Youngstown, Ohio, for den republikanske senatkandidaten J.D. Vance, hvor Trump deltok.

Video fra arrangementet viser en rekke av hans støttespillere som løfter armene med pekefingeren pekende oppover, noe som noen tok som en referanse til en honnør assosiert med Qanon-konspirasjonsteorien. Andre lurte på om de bare kunne ha signalisert «Nummer 1» for å understreke et poeng som Trump kom med i talen sin.

– Mine medborgere, denne utrolige reisen vi er med på sammen har bare så vidt begynt, og det er på tide å begynne å snakke om storhet for landet vårt igjen. Vi er én bevegelse, ett folk, én familie og én strålende amerikansk nasjon, sa Trump mens dramatisk musikk ble spilt i bakgrunnen.

En representant for Trump, Taylor Budowich, kalte Qanon-spekulasjonene for en «tåpelig konspirasjon».

– Som vanlig jobber media hånd i hånd med demokratene uker før et valg, sa talsmannen.

Clinton har ofte hånet milliardæren og hans støttespillere, inkludert å kalle dem en «gjeng av bedrøvelige» under valgkampen i 2016.

