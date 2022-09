Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å sørge for at Kari Lake ikke blir valgt.

annonse

annonse

Liz Cheney har fått nok av republikanere som gjentar Trumps løgner om at han skal ha tapt presidentvalget på grunn av valgjuks.

Wyoming-republikaneren Liz Cheney, som er på vei ut av Kongressen etter at hun tapte det republikanske primærvalget til en Trump-støttet utfordrer i august, vil bidra på demokratenes side, for å hindre republikanernes kandidat i guvernørvalget i Arizona, Kari Lake, som fortsatt tror på Trumps Donald Trumps løgner om at valgjuks fratok ham valgseieren i 2020, i å vinne.

Kari Lake har blant annet sagt at hun ikke ville ha godkjent valget av Joe Biden i 2020, om hun hadde vært guvernør da, og påstandene om valgfusk var et sentralt element for henne i kampanjen for å vinne det republikanske primærvalget for å bli partiets kandidat til guvernør i Arizona.

annonse

– Ja, svarte Liz Cheney rett ut, da hun ble spurt om hun ville være villig til å bidra til at demokratenes kandidat skulle vinne guvernørvalget i Arizona.

Cheney kom med bemerkningen under Texas Tribune Festival i Austin forleden.

Farlige løgner

Cheney, som etter at Trump-tilhengerne stormet Kongressen 6. januar, etter å ha blitt egget til det av tidligere president Donald Trump, sa at «partiskhet må ha en grense» og kritiserte i den forbindelse Virginia-guvernør Glenn Youngkin, som har sagt at han vil delta i kampanjen for å få Lake valgt.

annonse

– Han har demonstrert at han er en som ikke har kjøpt seg inn i giftstoffet til Donald Trump, men så drev han likevel nylig kampanje for Kari Lake, som fortsatt hevder at Trump egentlig vant presidentvalget i 2020, noe som er farlig, sa Cheney før hun fortsatte:

– Det er blant de tingene vi ikke kan godta i vårt parti og jeg tror det er veldig viktig at vi er tydelige på det.

Da Cheney ble spurt spesifikt om hun ville bidra i kampanjen for å få valgt Lakes demokratiske motstander Katie Hobbs, som var statens administrasjonssekretær og ansvarlig for organiseringen av valget i 2020, svarte hun:

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å sørge for at Kari Lake ikke blir valgt.

Vil ikke forbli republikaner om Trump blir presidentkandidat

Under et intervju i forbindelse med The Texas Tribune festival i går, gikk Liz Cheney enda lengre. Da hun fikk spørsmål om hun vil fortsette som medlem i partiet, dersom Trump skulle bli nominert til å bli GOPs presidentkandidat i 2024, var hun helt klar:

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å bidra til å sørge for at Donald Trump ikke blir nominert til å bli GOPs presidentkandidat, men om han blir det, vil jeg ikke fortsette å være republikaner.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT