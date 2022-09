– I stor grad rammer det kronikere som kanskje ikke har evne eller funksjon til å møte til planlagte timer. Det rammer også de som ikke har evne til å styre personlig økonomi, og som da får store utgifter knyttet til helsehjelp, sier Ukom-direktør Pål Iden.

Dette er kanskje også gruppen som har størst behov for helsehjelp

– Det finnes en ganske stor gruppe pasienter som ikke klarer å betjene personlig økonomi. Dette er kanskje også gruppen som har størst behov for helsehjelp, og som gjerne faller utenfor systemene. Dersom regninger og krav hoper seg opp, kan det skape enda større problemer for dem som allerede er syke, forklarer direktøren.

Iden mener at helseforetakene bør ta det som et signal om at pasienten trenger ekstra tiltak og oppfølgning, dersom man ikke møter til oppsatt time, og at de ikke bare bør sende av gårde et gebyr.

Kan måtte betale et gebyr på 1.125 kroner

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse og omsorgsdepartementet sier at de skal gå gjennom ordningen, som ifølge NRK innebærer at man kan få et gebyr på 1.125 kroner, dersom man ikke møter opp til en time på sykehuset. Var timen poliklinisk innen psykiatri eller rusbehandling, skal maksbeløpet ifølge NRK være 375 kroner, men legger til at beløpet øker dersom kravet går til inkasso.

