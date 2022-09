annonse

annonse

Klokken 23.00 i kveld får vi en indikasjon på om Giorgia Meloni, fra det nasjonalkonservative populistiske høyrepartiet Italias Brødre, vil bli Italias første kvinnelige statsminister.

Velgere begynte å stille seg i kø foran valglokalene allerede før de åpnet klokken 7. Når de stenger klokken 23 i kveld, blir det offentliggjort valgdagsmålinger som kan gi en indikasjon på hvilken fløy som vinner, men partiet Italias brødre, med Giorgia Meloni i spissen, har på forhånd ligget an til å bli største parti, om meningsmålingene stemmer overens med det endelige valgresultatet.

Kan bli Italias største parti

En høyrekoalisjon leder av Giorgia Meloni fra det nasjonalkonservative populistiske høyrepartiet Italias brødre, ser ut til å kunne bli Italias neste statsminister, når Italia i dag velger ny nasjonalforsamling, etter at statsminister Mario Draghis regjering brøt sammen.

annonse

For fem år siden var Italias Brødre, ledet av 45 år gamle Giorgia Meloni, å regne som et marginalt fenomen med kun 4,4 prosent oppslutning. Nå tyder meningsmålinger på at Italias Brødre kan få så mye som 24 prosent av stemmene i valget og dermed bli landets største parti, foran sentrum-venstrepartiet Det demokratiske parti.

Vellykket samarbeid på høyre fløy

I Italia er partiene helt avhengige av å danne koalisjoner med andre, og i årets valgkamp har høyrepopulistene lyktes langt bedre enn sine motstandere på venstre fløy.

Meloni har alliert seg med ytre høyre-partiet Ligaen og partileder Matteo Salvini, som i likhet med Meloni vil slå hardt ned på ulovlig innvandring. Hun har også slått seg sammen med partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi, Forza Italia.

annonse

Vokste opp i et arbeiderklassestrøk

Meloni beskriver sin oppvekst i vokste opp i et arbeiderklassestrøk i Roma som avgjørende for sine politiske valg i sin biografi «Jeg er Giorgia» fra 2021. Som 15-åring ble hun med i ungdomsbevegelsen til Den italienske sosiale bevegelse (MSI) og da hun var 31 år ble hun valgt til ungdomsminister i Berlusconis fjerde og siste regjering, før hun i 2012 var med og stiftet Italias Brødre, som hun i dag leder.

Meloni og Lega Nords leder Matteo Salvini beskriver seg selv som voktere av det de kaller Europas kristne identitet. Men der Salvini og Berlusconi er åpne beundrere av Russlands president Vladimir Putin, har Melonis parti støttet å sende våpen til Ukraina. Hun støtter også Nato, men er skeptisk til EUs innflytelse på Italia.

Giorgia Meloni

Født 15. januar 1977.

Leder av Italias Brødre siden 2014. Meloni var selv med og stiftet partiet.

Leder for grupperingen av europeiske konservative og reformister i EU-parlamentet siden 2020.

Ungdoms- og sportsminister i Silvio Berlusconis fjerde regjering mellom 2008 og 2011. Meloni var den yngste statsråden i en italiensk regjering noensinne.

Ble i 2006 valgt inn i Italias deputertkammer for første gang.

Alenemor for en fem år gammel datter. (Kilde: NTB)



Høyre-koalisjonen i Italia



Fremad Italia (Forza Italia): Et sentrum-høyre-parti i Italia som ledes av tidligere statsminister Silvio Berlusconi.

Springer ut av partiet Frihetens folk (PdL), som var et forsøk på å gjenopplive tidligere Fremad Italia, stiftet av Berlusconi i 1994 og operativt fram til 2009.

«Nye» Fremad Italia ble lansert i 2013.

Med i Det europeiske folkeparti (EPP), et konservativt politisk partisamarbeid mellom nasjonale partier i Europa.

Bygger på liberal konservatisme, kristendemokrati og liberalisme. Partiet beskriver seg selv som et liberalt, katolsk, reformvennlig og moderat alternativ til den politiske venstresiden og en alliert til den politiske høyresiden.



Italias Brødre (Fratelli d’Italia): Et nasjonalkonservativt, høyrevridd og populistisk parti i Italia. Ledes av Giorgia Meloni, som er tidligere ungdomsminister i Berlusconis siste regjering.

Et nasjonalkonservativt, høyrevridd og populistisk parti i Italia. Ledes av Giorgia Meloni, som er tidligere ungdomsminister i Berlusconis siste regjering. Oppsto etter en splittelse i Berlusconis parti, Frihetens folk (PdL), i 2012.

Brorparten av ledelsen (inkludert Meloni), så vel som partisymbolet (en flamme i Italias farger), har sin fortid i partiet Nasjonal Allianse (Alleanza Nazionale), som ble en del av PdL i 2009.

Nasjonal Allianse er igjen arvtakeren til Den italienske sosiale bevegelse (MSI), et nyfascistisk parti som ble stiftet etter andre verdenskrig.

Partiet kjemper i dag for radikal konservatisme, nasjonalisme og mot innvandring.

Er på europeisk nivå med i sammenslutningen av europeiske konservative og reformistiske partier.

Ligaen (Lega): Lega Nord, hvis fulle navn er Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (Den nordlige ligaen for uavhengigheten til Padania), er et høyrevridd, føderalistisk, populistisk og konservativt politisk parti i Italia.

I 2018 fikk partiet navnet Ligaen (Lega), men det offisielle navnet er ikke endret.

Ledes av Matteo Salvini, tidligere innenriksminister mellom 2018 og 2019.

Stiftet i 1989 da seks partier fra nordlige og sentrale Italia ble slått sammen til ett.

Har tidvis stått i spissen for å løsrive Nord-Italia, som partiet kaller «Padania», fra resten av landet. Partiet er sterkt imot ulovlig innvandring og er skeptisk til EU. (Kilde: NTB)

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT