Tidligere president Donald Trump sa under et «Save America»-stevne i North Carolina fredag at president Joe Biden er «kognitivt svekket» og advarte om at hans lederskap kan føre USA inn i Tredje verdenskrig.

Trumps kommentarer om Bidens mentale kapasitet kom mot slutten av talen hans, da han snakket om at USA er en «nasjon i tilbakegang». Trump avsluttet også talen sin med foruroligende musikk i bakgrunnen, slik han har gjort tidligere på flere av sine politiske stevner.

Mislykket økonomisk politikk

Trump fyrte løs mot Bidens «mislykkede økonomiske politikk», og viste til høy inflasjon og historisk dårlige aksjemarkedsresultater.

– Vi er nå en nasjon i tilbakegang. Vi er en sviktende nasjon. Vi er en nasjon som har den høyeste inflasjonen på 50 år og hvor aksjemarkedet har avsluttet det dårligste første halvåret siden 1872, sa han.

Trump kritiserte også Biden for å fremme «Green New Deal» og tigge olje fra land som Venezuela og Saudi-Arabia i stedet for å fokusere på innenlandsk produksjon.

– Vi er en nasjon hvor lederne krever at alle bruker elektriske biler, selv om de ikke kan gå langt, koster for mye, og hvor batteriene produseres i Kina med materialer som kun er tilgjengelige i Kina, når ubegrensede mengder bensin er tilgjengelig billig, sa Trump til folkemengden.

Sikkerhetspolitikk

USAs forhenværende president klandret også Biden for å la Russland invadere Ukraina, noe som Trump påstod «aldri ville ha skjedd» hvis han fortsatt var USAs øverstkommanderende. Han advarte også om at Kina ville kunne invadere Taiwan på Bidens vakt.

Etter det kritiserte Trump Bidens kognitive evner og advarte om at han kunne lede landet inn i Tredje verdenskrig.

– Vi har en president som er kognitivt svekket og som ikke er i stand til å lede landet vårt, som meget godt kan ende opp i Tredje verdenskrig, sa han.

Trump gikk også i strupen på FBI for ikke å la «dårlige valgforandrende fakta bli presentert til offentligheten» og fremmet påstanden om at Hunter Bidens bærbare datamaskin var «russisk desinformasjon».

Håp

Til tross for USAs nåværende problemer, avsluttet Trump «Save America»-talen sin med en håpefull tone.

– Vi var en stor nasjon, og vi vil snart være en stor nasjon igjen. Det var hardtarbeidende patrioter som dere som bygde dette landet. Og det er hardtarbeidende patrioter som dere som skal redde landet vårt. Vi vil stå opp mot de radikale venstregalningene og «Republikanere kun i navn» (RINO)-ene. Og vi vil kjempe for USA som ingen har kjempet før, sa han.

– Det finnes ikke noe fjell vi ikke kan bestige. Det finnes ingen topp vi ikke kan nå. Det finnes ingen utfordring vi ikke kan håndtere. Det finnes ingen seier vi ikke kan ha. Vi vil ikke bøye oss. Vi vil ikke stanse. Vi vil ikke gi etter. Vi vil aldri gi opp, vi vil aldri gi opp, og vi vil aldri noen gang, noen gang gå tilbake. Så lenge vi er selvsikre og forent, har ikke tyrannene vi kjemper mot en sjanse fordi vi er amerikanere, og amerikanerne kneler for Gud og Gud alene, la han til og avsluttet:

– Mine medborgere, denne utrolige reisen vi er på sammen, har bare så vidt begynt. Og det er på tide å begynne å snakke om storhet for landet vårt igjen. Vi er én bevegelse. Ett folk, én familie og en strålende amerikansk nasjon.

