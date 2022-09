annonse

Frankrike vil være oppmerksomme for å sikre at abortretten blir respektert i Italia, sier landets statsminister Elisabeth Borne etter søndagens valg, ifølge NTB.

– Vi vil passe på, sammen med presidenten til EU-kommisjonen, for å sikre at disse menneskerettslige verdiene blir respektert av alle: respekt for hverandre og respekt for abortrettigheter, sier Borne.

Hun ville imidlertid ikke kommentere direkte på valgseieren til ytre høyre-koalisjonen ledet av Giorgia Meloni og partiet Italias brødre søndag.

– Jeg kommer ikke til å kommentere på det demokratiske valget til det italienske folk, sier statsministeren.

Meloni har lovet å opprettholde dagens abortlov i Italia, som tillater fri abort men også at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet. Likevel har enkelte kommentarer fra henne skapt uro blant italienske feminister.

