Putins angrepskrig mot Ukraina har gitt elitene i Sentral-Asia grunn til bekymring. Men den lar også «Russlands bakgård» løsrive seg fra Moskvas åk og samtidig gi Putin et par diplomatiske spark.



Uroen preger ikke minst Kasakhstan, som deler en lang grense med Russland. Politikere i Moskva har mer enn antydet at Kasakhstans nordlige deler historisk har hatt russisk flertallsbefolkning og derfor tilhører Russland.

Klar over dette har Kasakhstans president Kasym-Zjomart Tokajev nektet å anerkjenne de russiskstøttede utbryterrrepublikkene Donetsk og Lugansk øst i Ukraina eller støtte det som Putin omtaler som en militær spesialoperasjon.

Isteden har Kasakhstan stilt seg bak internasjonale sanksjoner mot Russland, opprettholdt diplomatiske bånd til Ukrainas president, sendt Ukraina humanitær hjelp, forbudt russiske krigssymboler og tillatt protester mot krigen.

Selv om krigen i Ukraina har skapt uro i Astana, Bisjkek, Tasjkent, Asjkhabat og Dusjanbe, har det også åpnet seg nye muligheter for de fem tidligere sovjetrepublikkene nå som Putin står i en militær hengemyr i Ukraina.

Det mener flere eksperter som The Moscow Times har snakket med. Ikke bare retter Sentral-Asia nå blikket mot Øst-Asia og Sør-Asia for politisk og økonomisk samarbeid, men gir samtidig Putin flere takk for sist.

Det at sentralasiatiske stater i økende grad snur ryggen til Putin, kom tydelig til syne på Shanghaigruppens toppmøte i Usbekistans nest største by Samarkand 15. og 16. september. Der stod ydmykelsene i kø.

– Eksellense, jeg vet at nå er ikke tiden for krig, sa Indias statsminister Narendra Modi til Putin under et TV-sendt møte. Putin svarte med å si at han «kjenner til ditt ståsted i konflikten i Ukraina og dine bekymringer».

Putin måtte vente på Kirgisistans president under et tomannsmøte i Samarkand, mens både Modi og Kinas leder Xi Jinping offentlig refset hans krigføring. Sist, men ikke minst møtte toppmøtets vert, Usbekistans president, sin kinesiske kollega Xi på lufthavnen, men sendte kun sin visepresident for å motta Putin.

Selv på fellesmøtene ble Putin ydmyket. Mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fikk hedersplass rundt bordet, ble den russiske presidenten plassert litt på siden.

Putin er ikke ukjent med slike hersketeknikker. Tidligere har lederne av mindre mektige land måttet vente i timer på at Putin skulle innfinne seg.

Videre har lilletsaren i Kreml demonstrativt plassert medlemmer av sin egen regjering nederst ved langbord, med seg selv i motsatt ende.

Det vakte oppsikt da flere av Russlands ledende politikere, herunder Overhusets formann Valentina Matvijenko, 21. februar nærmest stod skolerett foran Putin under et møte om folkerepublikkene Lugansk og Donetsk.

– Det som vi har sett i Samarkand er Putins nullstilling og selvødeleggelse. Putin har tapt [i Ukraina], og folk skyr tapere, sier Igor Jakovenko, tidligere medlem av Russlands statsduma, til USA-finansierte Radio Free Europe RFE/Radio Liberty.

– Det er voksende gnisninger mellom Kreml, dets stedfortredere og lokale sentralasiatiske eliter, sier Paul Stronski, ekspert på russisk-sentralasiatiske relasjoner ved Washington, D.C.-baserte Carnegie Endowment for International Peace.

Russland, Kina og Tyrkia ivrer etter innflytelse i Sentral-Asia. Forskjellen er at «Kina opplever økonomiske problemer, Tyrkia bygger seg opp som en regional stormakt og Russla er nedsyltet i Ukraina», mener Aleksej Venediktov, tidligere sjefredaktør i radiokanalen Ekho Moskvy, som i år ble stengt av russiske myndigheter.

Sentral-Asias reorientering fra Russland til andre land og markeder viser seg ikke minst i handelstallene. I første halvår 2022 økte Tysklands handel med Kasakhstan 80 prosent og med Usbekistan hele 111 prosent, ifølge Bloomberg.

Og under toppmøtet i Samarkand inngikk Usbekistan en handels- og investeringsavtale med Kina til en verdi av rundt 150 milliarder kroner.

Som om det ikke var nok, har Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan suspendert sin deltakelse i Russlands internasjonale betalingssystem Mir og tettet smutthull som har latt russere skaffe seg kort fra Visa og Mastercard.

