Russland mest høytstående diplomat holder ikke igjen på kruttet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov rettet voldsom kritikk mot den amerikanske «hegemonen» og Vesten generelt under en tale til FNs generalforsamling lørdag. Han gjentok også anklagene om at den ukrainske regjeringen har «nazistiske sympatier» og fordømte «grotesk russofobi».

Lavrovs tale kom i etterkant av Putins nylige kunngjøring om en mobilisering for å øke tilgangen til russiske soldater som kan kjempe i Ukraina. Grepet blir tolket av mange som et tegn på at Moskva har lidd store tap i krigen, som krever en betydelig russisk militær oppbygging for å forsøke å stoppe den negative utviklingen på slagmarken.

I 2014 invaderte Putin Ukraina, annekterte Krim-halvøya og satte i gang den pågående krigen i den østlige Donbass-regionen. Den åtte år gamle konflikten har uten tvil blitt det mest omtalte temaet på årets generalforsamling i FN, etter at Putin kunngjorde en «spesiell militæroperasjon» i februar for «denazifisere» og «demilitarisere» nabolandet, samt å anerkjenne de ukrainske fylkene Donetsk og Lugansk som selvstendig stater.

– Utrydde russisk identitet

Som Putin gjorde forrige uke, hevdet Lavrov at Ukrainas vestlige allierte, inkludert USA, ikke bare tok Ukrainas parti i krigen, men også ønsket å utrydde russisk identitet fra planeten.

– Den offisielle russofobien i Vesten er endeløs nå. Omfanget er grotesk. De viker ikke bare unna å erklære intensjonen om å påføre landet vårt et militært nederlag, men ønsker også å ødelegge og knekke Russland. Med andre ord, de ønsker å fjerne en geopolitisk enhet som har blitt alt for uavhengig fra det globale kartet, tordnet han.

– Redde planeten fra USA

Russlands mest høytstående diplomat fortsatte med å argumentere med at Moskva kjemper en krig for å redde planeten fra en fremtid der «USAs moralske og politiske verdier står i høysetet».

– Fremtiden til verdensordenen avgjøres i dag, og det er klart for enhver upartisk part. Spørsmålet er om vi trenger en verdensorden med én hegemon, som får alle andre til å leve etter dens beryktede regler til fordel for hegemonen, eller om vi kommer til å ha en demokratisk, rettferdig verden uten utpressing, samt uten nynazisme og nykolonialisme, sa Lavrov og erklærte kontant:

– Vi tok et bestemt valg for sistnevnte!

– Guds utsending på jorden

Lavrov fortsatte deretter med å anklage Washington for å ville «stanse historiens anmarsj»:

– På et tidspunkt i fortiden, da de erklærte at de vant Den kalde krigen, reiste Washington seg til nesten Guds utsending på jorden uten noen forpliktelser, men bare den hellige retten til å handle ustraffet. De kan handle når og hvor de vil, hvor som helst mot enhver stat, spesielt hvis den på en eller annen måte har påført verdens selverklærte mestere misnøye, sa han.

– Amerikansk «eventyrisme»

Russlands utenriksminister gikk deretter inn i en lang tirade om Irak-krigen og amerikansk «eventyrisme» før han henvendte seg til forsamlingen med følgende utsagn:

– Nevn et land hvor Washington har blandet seg inn med makt og, som et resultat av dette, at livet har forbedret seg.

Ukraina

Om Ukraina, gjentok Lavrov argumentet om at opprøret i 2014 mot den pro-russiske tidligere presidenten Viktor Janukovitsj var et «blodig kupp» og ikke et folkelig opprør. Dette er den samme påstanden som Russland bruker for å argumentere for at den nåværende ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ikke er legitim.

– Vi ble forventet å bare godta Kyivs intensjon om å forby det russiske språket, utdanning, våre massemedier og kultur. Deres insistering på å jage russerne ut av Krim, og å føre krig mot Donbass, tordnet Lavrov.

