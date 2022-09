annonse

annonse

Byrådet i Oslo varsler at på grunn av de økonomisk dystre tidende så vil kommunen komme med et krisebudsjett.

– Lørdag varslet byrådslederen historisk stramt krisebudsjett i Oslo. To dager senere varslet byrådet hans at de setter av 90 millioner til stenging av bilveier og parkeringsplasser, skriver Geir A. Mo i Nettavisen.

– Det henger ikke på greip.

annonse

Les også: MDG-byråd i Bergen vil nekte fri parkering på privat eiendom: – Det hele er rett og slett helt absurd (+)

Mo er president i Kongelig Norsk Automobilklub. Han mener at det å bevege seg i Oslo sentrum med bil er allerede dyrt og upraktisk. Nå gjør byrådet det enda vanskeligere.

Han bruker stengning av Bogstadveien på Majorstua i Oslo som eksempel.

annonse

Les også: Bergen vil begrense til kun én bil per husholdning innen 2024 (+)

– Dette er ikke noe annet enn ideologisk begrunnet sløseri regissert av bilfiendtlige politikere, skriver han, og legger til:

– Dette vil medføre at folk som har et legitimt behov og begrunnelse for å bruke bil i denne lange gaten, blir kjørende rundt hele Majorstuen for å finne en ledig parkeringsplass.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT