annonse

annonse

En av de to mennene som er pågrepet og siktet for medvirkning til Oslo-skytingen 25. juni, er varetektsfengslet i fire uker.

Ifølge NTB undergis mannen, som er i 30-årene, fullstendig isolasjon, og forbud mot aviser og kringkasting i to uker. Han har også brev- og besøksforbud i fire uker, heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Vedkommende var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.

annonse

Det ble kjent tidlig mandag at politiet har pågrepet og siktet ytterligere to menn for skytingen i Oslo i juni. Det er nå til sammen fire siktede i saken.

De to er siktet for medvirkning til terrorhandling.

– Den ene mannen er i 40-årene og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30-årene og er norsk statsborger. Begge mennene er kjent for politiet fra før og begge er bosatt i Oslo, skrev Oslo-politiet i en pressemelding mandag formiddag.

annonse

Mannen i 40-årene har ikke blitt fremstilt for fengsling ennå, og hans advokat, Victoria Holmen, sier til NTB mandag formiddag at han stiller seg uforstående til siktelsen.

Fra før er også Zaniar Matapour siktet i saken. Han ble pågrepet på stedet etter at to menn ble skutt og drept utenfor barene Per på hjørnet og London Pub i Oslo sentrum natt til 25. juni. Matapour har ennå ikke villet snakke med politiet for å avgi en forklaring.

Politiet har også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst. Han oppholder seg for tiden i Pakistan. Bhatti har benektet å ha noe som helst å gjøre med skytingen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT