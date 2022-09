annonse

De ekstreme drivstoffprisene har påvirket båtfolkets adferd. Nå bruker de båten som hytte og har ikke råd til langturer lenger.

– Jeg opplever vel at høye drivstoffpriser utelukkende er negativt for båtlivet, men mange har også tatt dette med knusende ro, sier daglig leder i House of Yachts, Sindre Jacobsen til Resett, og legger til:

– Hvor båten tidligere gikk lange ferie-etapper valgte nok en del å bruke den mer som en hytte, korte ned etappene og gå i saktere fart.

Jacobsen forteller at båtfolket tilpasser seg omgivelsene godt. Han vil heller se løsninger enn problemer.

– Bruktbåtmarkedet har kommet ned fra de høye coronatopper, og er på vei tilbake til en «normalisering» alá pre-covid markedet fra 2018/19. Litt tregere omsetning med mindre desperasjon og dramatikk. Prisnivået er dog stadig høyt, da mange nok ikke er villig til å ta tap i hundretusenkronerklassen allerede nå. Vi vet at mange har kjøpt på topp de i løpet av siste to årene, og en slik tilsvarende nedgang i prisnivåene skjer ikke i samme tempo som de gikk opp.

Jacobsen forteller at kombinasjonen av høye drivstoffpriser, høye renter, lånefinansierte båter kjøpt på høye pristopper og inflasjon til sammen er med på å bidra til at det nok vil være betydelige flere bruktbåter til salgs, både i høst og i årene som kommer.

Nedgang i drivstoffsalget

– Vi i Vrengen, som alle andre har hatt en nedgang på drivstoffsalg. Men vi kan ikke bare skylde på høye priser. Dessverre var ikke sommeren av den fineste. Blåst hatter og høy fra sydvest som gjør stor sjø, påpeker daglig leder i Vrengen maritime, Jørn Hennig, til Resett.

Hennig forteller at de har solgt ca 200 000 liter mindre av bensin og diesel i 2022 enn i 2021, og legger til at høye priser på drivstoff selvfølgelig legger en demper på bruk av fritidsbåt. Folk tenker seg om to ganger før man legger ut på tur. Men mange trosset også prisene i ferien.

– Når folk derimot er i feriemodus, spiller det ingen rolle, da skal vi nordmenn kose oss og nyte late sommerdager og kvelder, sier han.

