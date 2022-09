annonse

Etter avsløringene om Karianne Solbrækkes tidligere romantiske forhold til islamisten Arfan Bhatti, kommer det frem at en annen TV 2-journalist har tette personlige bånd til «mesterhjernen bak NOKAS-ranet».

TV 2-journalist Tonje Steinsland er fadder for barnet til David Toska, som sto bak Nokas-ranet i Stavanger i 2004 hvor en politimann ble drept. Det kommer frem i en ny avsløring i DN.

Steinsland var den første journalisten som fikk Toska til å snakke offentlig om det som er norgeshistoriens største ran etter TV 2-dokumentarserien «Vårt Lille Land» høsten 2016.

– Det stemmer. Det skjedde to og et halvt år etter at dokumentaren var laget og sendt, skriver Steinsland i en tekstmelding.

Hun skriver videre at de to ikke hadde kontakt i året etter at dokumentaren ble sendt, men at kontakten ble gjenopptatt etter at han ble samboer og far.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække, som lenge var kjæreste med Arfan Bhatti da han var medlem i den beryktede kriminelle gjengen Young Guns, bekrefter at Steinsland informerte om forholdene og sier at journalister derfor har vært inhabil i to saker laget om Toska i ettertid.

Toska har blitt utpekt som mesterhjernen bak ranet, hvor 57,4 millioner kroner ble stjålet fra Nokas-tellesentral i Stavanger sentrum i april 2004. Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept i skuddvekslingen mellom ranerne og politiet.

Toska ble dømt til 20 års ubetinget fengsel for ranet. I 2018 ble han løslatt etter å ha sonet 13 år i fengsel.

