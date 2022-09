annonse

Den amerikanske forsvarsgiganten Northrop Grumman Corp. skal avduke sitt fremtidige etterlengtede stealth-bombefly i desember.

Ifølge Defence-blog vil det første B-21 Raider stealth bombeflyet bli offentlig avdekket i løpet av den første uken i desember på selskapets anlegg i Palmdale, California. Avdukingen omtales som et «historisk øyeblikk», og vil gi et eksklusivt innblikk i de toppmoderne B-21-bombeflyene.

– B-21 er det mest avanserte militærflyet som noen gang er bygget og er et produkt av banebrytende innovasjon og teknologisk fortreffelighet. The Raider viser engasjementet og ferdighetene til de tusenvis av mennesker som jobber hver dag for å levere dette flyet, sa Doug Young, visepresident og daglig leder i Northrop Grumman Aeronautics Systems.

Siden kontrakttildelingen i 2015 har Northrop Grumman satt sammen et team for å designe, teste og bygge verdens mest avanserte bombefly. B-21 omtales som et produkt av «toppmoderne digital ingeniørpraksis og avanserte produksjonsteknikker sammen med banebrytende stealth-teknologi».

– Northrop Grumman er stolt av vårt partnerskap med det amerikanske luftvåpenet når vi leverer B-21 Raider, et sjette generasjons fly optimert for operasjoner i svært utfordrende miljøer, sa Tom Jones, konserndirektør og president i Northrop Grumman Aeronautics Systems.

Seks B-21 testfly er i forskjellige stadier av sluttmonteringen. Northrop Grumman og Det amerikanske luftvåpenet bekreftet i mai at B-21 første flyvning er anslått til 2023. Det faktiske tidspunktet for første flyvning vil likevel være basert på bakketestresultater.

Avdukingen vil finne sted på Northrop Grummans Palmdale-anlegg.

