annonse

annonse

Russlands president Vladimir Putin kan kunngjøre annektering av ukrainske områder i en tale fredag, ifølge den britiske etterretningstjenesten.

Dette fremgår av flere poster på Twitter fra det britiske forsvarsdepartementet, der det pekes på at Putin skal tale til begge husene i den russiske nasjonalforsamlingen fredag.

– Det er realistisk mulighet for at Putin vil bruke talen til å formelt kunngjøre en annektering av de okkuperte områdene i Ukraina, heter det i meldingene.

annonse

Saken fortsetter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/xG1CgXqeKM

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2022