Generalsekretæren i den russiske olympiske komité Anastasia Davydova, som har fem OL-gull i synkronsvømming, har informert sine ansatte ved Moskvas senter for synkronsvømming at hun vil reise ut av Russland og ønsker å forlate landet permanent.

Dette melder Langrenn.com

Hovvedtreneren for det russiske landslaget i synkronsvømming, Tatiana Pokrovskaya, lekket informasjonen til media.

– I går mottok de ansatte ved vårt senter en e-post fra Anastasia Davydova, der hun kunngjorde at hun forlater Russland. Hun ga ingen begrunnelse for sin beslutning, hun sa bare at hun hadde reist og at hun ikke har til hensikt å komme tilbake, bekrefter Pokrovskaya overfor det russiske nyhetsbyrået TASS.

I Europa er Davydova en relativt anonym person utenfor synkronsvømmingsmiljøet, men i Russland har den tidligere toppidrettsutøveren høy status. Ved siden av fem OL-gull, har Davydova 13 VM-gull og sju EM-gull i synkronsvømming. Hun har også mottatt den prestisjetunge utmerkelsen for innsats for fedrelandet av fjerde grad, samt president Vladimir Putins utmerkelse for ære og vennskap.

