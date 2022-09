annonse

annonse

Den 25. september vant Giorgia Meloni og partiet Fratelli d`Italia valget i Italia med større margin enn forventet. Italia har Imidlertid opplevd et styre de seneste tiår i grell kontrast til den renessanse Italia opplevde i siste halvdel av forrige århundre. Kvaliteten på Italienske regjeringer og utviklingen i italiensk politikk har vært hinsides beskrivelse og brakt landet inn i et uføre det vanskelig kommer ut av.

Italia gikk på kort tid fra suksesshistorie til «Europas syke mann». Utviklingen på 60- og 70-tallet ble kronet på 1980-tallet. Da passerte Italia Storbritannia som en av verdens ledende industrinasjoner. Italiensk industri rommet store selskap med globale marked. Landet var teknologisk i verdenstoppen. Italiensk forskning og undervisning ble hedret med internasjonale priser, nobelprisen medregnet. Delegasjoner fra hele Europa studerte industri- og næringsutvikling, velferdsordninger, utdanning, kultur og byplanlegging i Italia. Studenter fra hele Europa flokket seg til italienske universitet. Bologna, fylkeshovedstad i Emilia Romagna, ble regnet for «enn av verdens beste byer» og gjenstand for studier ved universitet i øst som i vest.

Det ble etter hvert for mye av det gode. I 1990 var det nok. Italia ble rystet av omfattende korrupsjonsskandaler. «Gullalderens» statsminister, sosialisten Bettino Craxi, måtte i eksil. I 1999 ble Italia medlem av ØMU. Da var det slutt. Italia har siden rutsjet i en stadig brattere nedoverbakke. Landets offentlige finanser, forvaltning, helse- og undervisning, men også industri og næringsliv er tvunget i knestående. «La mala vita» – den organiserte kriminaliteten – blomstrer over hele landet. Statens territorium er av landets allierte redusert til «hubb» for operasjoner over hele Middelhavsregionen. Organisert kriminalitet bruker Italia som mellomstasjon for smuglergods av alle slag, inklusive mennesker. Landets europeiske naboer har for lengst stengt grensene.

annonse

Italiensk politikk gjennomlevde to omveltninger på få tiår. Den første ‘ovenfra’ (eller ‘passiv revolusjon’ med sardinieren, Antonio Gramscis ord), den andre ‘nedenfra’. I den først veltet aktivistiske dommere partisystemet. Etterfølgeren, et regime spunnet rundt mektige mediehus, ble veltet ‘nedenfra’ av Femstjernesbevegelsen. Det var i utgangspunktet en spontan og genuin protest mot de stadig verre kår for unge som gamle som en følge av mangel på seriøs politisk kultur og kompetente politikere.

Italienerne har flere ganger varslet ønsker om endring, men alltid bare fått mer av det samme. Betegnelsen ‘trasformismo’ oppsto tidlig i italiensk politikk. På norsk ville vi sagt ’tilpasningsevne’. Betegnelsen oppsto etter Italias samling. Den ble brukt om søritalienske politikere. I Napoli og Palermo kjempet de djervt for Sør-Italias og Sicilias sak, men i Roma mest for sin egen. Giuseppe Tomaso di Lampedusa ga fenomenet internasjonalt ry med roman Il Gattopardo (1954, norsk utgave Leoparden, 1960): «Alt må for andres, skal alt forbli som det er».

Kan Meloni gi Poslettens småindustri nytt liv, sikre ny aktivitet i Toscanas og Marches mange verksted og styrke Piemontes storindusti? Økonomer hevder vekst og velstand avhenger av eksport. 70-årenes italienske eksportmirakel betjente i stor grad marked i Midtøsten og Nord-Afrika. De ligger i dag i ruiner. På 90-tallet næret man i Roma og Milano ambisjoner om store markeder på Balkan og Sentral-Europa. Her også har krig og alliert konkurranse skapte frustrasjoner. Meloni og hennes italienske brødre er nære venner av Nord-Amerikas konservative, men får ikke større marked i Nord-Amerika av den grunn. Proteksjonismen er ikke mindre i Frankrike. Tyskland formes om til et sort hull, men ville uansett aldri blitt et stor marked for italiensk eksport. Skal Meloni få arbeidsledigheten ned og verdiskapingen opp må hun tenke i andre baner og prioritere kjøpekraften blant italienere flest. Det får hun ikke lov til verken av EU, Den europeiske sentralbank og neppe heller av de kreditorer hun ellers måtte forhandle med eller ønske seg.

annonse

Men allment kunne situasjonen bli desto mer interessant. Det begynner å bli lenger og lenger overalt mellom «il paese reale» (den virkelige verden) og «il paese formale» (politikernes verden). Uansett hva Meloni selv tror og gjør, markerer hennes valgseier slutten på ett av Europas største og best organiserte velgerkorps. Det var møysommelig bygget opp i skiftende allianser mellom kommunister, sosialister og kristeligdemokrater. Meloni er neppe uttrykk for et nytt regime like godt organisert. Hun har mer enn andre noen gang tidligere sine velgere til låns. Forsynet avlegger nå Italia et besøk. Historiens hjul kan også ha satt farten opp for ‘å bringe henne’ til flere land etter hvert. Vi ser de samme utviklingstrekk i resten av Vesten, Norge inklusive.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT