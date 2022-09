annonse

Grønne gruppers bånd til Kina vil være «topprioritet» for Republikanere i Representantenes hus etter mellomvalget, opplyser en talsperson for partiet.

Natural Resources Defense Council (NRDC), en stor lobbyistgruppe for grønn politikk i USA, som har påvirket Biden-administrasjonens politikkutforming innen miljømessige spørsmål, har dype bånd til den kinesiske regjeringen, ifølge Fox News.

NRDC, en ideell organisasjon basert i New York City med forvaltningskapital på over 450 millioner dollar, har jobbet mye med klimaspørsmål i Kina siden midten av 1990-tallet. Flere av organisasjonens viktigste medarbeidere har jobbet for Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) eller kinesiske statlige institusjoner.

NRDC opprettholder også et nært samarbeid med president Bidens administrasjon. NRDCs tidligere president, Gina McCarthy, fungerte for eksempel som Bidens klimatsar fra januar 2021 til tidligere denne måneden. Nåværende president, Manish Bapna, har deltatt på minst to møter i Det hvite hus, ifølge besøkslogger gjennomgått av Fox News.

NRDC kommuniserer regelmessig med den spesielle presidentutsendingen for klima, John Kerrys kontor om politiske spørsmål, ifølge interne e-poster fra utenriksdepartementet innhentet av den politiske interesseorganisasjonen Protect the Public’s Trust og delt med Fox News.

På sin nettside fremhever NRDC sitt samarbeid med et «bredt spekter av kinesiske og internasjonale partnere» for å øke grønne retningslinjer og «befeste» miljøreguleringer i landet.

Mangel på kritikk

NRDC fordømmer imidlertid sjelden den kommunistiske regjeringen i Kina til tross for at nasjonen har verdens største karbondioksidfotavtrykk med god margin, samt landets forpliktelse til fossil energi. Kina står for omtrent 27 prosent av de totale globale CO2-utslippene – nesten det tredobbelte av totalen til USA, verdens nest største utslippskilde – og fortsetter å godkjenne og bygge en stor mengde kullkraftverk i raskt tempo.

– Kina har forpliktet seg seriøst til å gjøre byene om til sunnere steder å bo og er for tiden ledende i verden innen installasjon av fornybar energi og penetrasjon av elektriske kjøretøy, heter det på NRDCs nettsider.

Mens NRDC har et betydelig internasjonalt program som strekker seg til Canada, India og Latin-Amerika, befinner gruppens eneste kontor utenfor USA seg i Beijing, Kinas hovedstad. NRDCs kinesiskspråklige nettsted sier at kontoret er registrert under Beijing Municipal Public Security Bureau og er overvåket av National Forestry and Grassland Administration of China.

NRDCs siste skatteregistrering viste at det kinesiske kontoret er bemannet med 35 ansatte og har et årlig budsjett på 4,2 millioner dollar. Til sammenligning har gruppens internasjonale arbeid i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Midtøsten 11 ansatte og et årlig budsjett på 1,1 millioner dollar.

Det er uklart om NRDC aksepterer direkte eller indirekte finansiering fra enkeltpersoner eller organisasjoner tilknyttet den kinesiske regjeringen. Amerikanske skattemyndigheter krever generelt ikke at ideelle organisasjoner offentliggjør giverinformasjon.

Kommunistpartiet

I tillegg har mange sentrale medlemmer av Beijing-kontoret tidligere jobbet for Kinas kommunistiske regjering eller forlatt gruppen for en regjeringsstilling.

For eksempel var Jieqing Zhang, direktøren for NRDCs Kina-program, den tidligere visegeneraldirektøren for Kinas internasjonale samarbeidsavdeling under departementet for økologi og miljø. Kai Duan, seniorprosjektleder i NRDC, jobbet også for et underbyrå i departementet for økologi og miljø.

JingJing Qian, en nåværende senior strategisk rådgiver for gruppens Kina-program, jobbet tidligere i Kinas departement for vitenskap og teknologi. En annen seniorrådgiver, Yinying Chen, har tidligere jobbet i «universiteter, offentlige etater, statseide bedrifter og private selskaper», heter det i NRDC-profilen hennes.

Hui Huang, en prosjektleder for NRDCs klima- og energiprosjekt i Kina, jobbet tidligere for China Datang Corporation, et statseid elektrisitetsproduksjonsfirma.

Og Zhiming Pan, direktøren for NRDCs byprosjekt, var tidligere en tjenestemann i det kinesiske departementet for bolig- og by-bygdeutvikling.

