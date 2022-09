annonse

Bare 35 prosent av demokratiske og demokratene-lenende uavhengige velger ønsker at president Joe Biden stiller for partiet i nominasjonen for presidentvalget i 2024.

Tallene kommer frem i en ABC/Washington Post-meningsmåling som ble publisert i helgen.

Et betydelig flertall på 56 prosent av demokrater og uavhengige velgere foretrekker at Demokratene dropper Biden fra toppen av 2024-presidentbilletten og velger enn annen kandidat i stedet.

Meningsmålingen viser at Michelle Obama (16 prosent), Hillary Clinton (6 prosent), og visepresident Kamala Harris (6 prosent) er de tre foretrukne kandidatene til å erstatte Biden.

Upopulær

Kun 39 prosent av amerikanske velgere er fornøyd med Bidens jobbinnsats, mens 53 prosent er misfornøyde, noe som er svært lave tall for en president som ønsker å stille til gjenvalg.

I en tale på CBS News’s 60 Minutes forrige uke sa Biden at det er hans «intensjon» å stille til valg igjen i 2024, men bemerket også at «det er kun en intensjon.»

– Men er det en avgjort beslutning at jeg stiller på nytt? Det gjenstår å se, la Biden til.

Økonomi

Økonomiske spørsmål er fortsatt førsteprioritet for amerikanske velgerne i mellomperioden i 2022. 45 prosent sier at bedre økonomiske tider er deres høyeste prioritet. Bare 28 prosent opplyser at sosiale spørsmål er viktigst for dem.

I denne sammenhengen kommer motstanden mot Biden i hans eget parti i takt med at skyhøy inflasjon påvirker mat- og boligkostnadene i USA. Siden Biden tiltrådte som USAs 46. president, har amerikanere tapt 4200 dollar i årlig kjøpekraft, viser en fersk studie fra tenketanken Heritage Foundation.

Ifølge en meningsmåling fra McLaughlin & Associates, mener 67 prosent av de sannsynlige valgene at det er Bidens feil at USA er på feil spor. 36 prosent klandrer ikke Biden, mens 7 prosent er fortsatt usikre.

61 prosent av de spurte mener også at USAs økonomi er i en resesjon under Biden, 35 prosent ikke tror det. 63 prosent sier at økonomien under Biden blir dårligere, mens bare 33 prosent sier at den blir bedre.

