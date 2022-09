annonse

Det bekrefter Mattilsynet overfor Bergens Tidende. Det går under samme regelen som hund og katt. Men en bør tenke på naboer om lukt, og ikke minst lyd fra hane om morgenen.

– Ja, det er lov å ha høner i hagen. Med hobbyfjørfehold i hagen blir du dyreeier, og det blir ditt ansvar å sikre at dyrene har det bra og at de holder seg friske, sier Bente Fjermestad-Eie til BT.

Fjermestad-Eie understreker at hvis en ønsker å være dyreeier, så må en skaffe seg kunnskap om det dyret du ønsker å ha.

– Med fjørfe i hagen må du vite hvordan en frisk høne ser ut, og hva som er de vanligste tegn på en syk høne. Du må skaffe deg kunnskap om hvordan dyrene skal holdes, hvordan de skal bo, hva de ønsker å spise, hva de ønsker å gjøre og hva som er deres naturlige atferd, sier hun.

Mattilsynet har ikke noe regelverk som regulerer lyder fra dyr. Det er viktig å undersøke om andre etater har regler for dette, eller om det er lokale regler som sier noe om støy og lyder i tettbygd strøk.

– Lyder fra hane en tidlig morgen, kan fort skape dårlig stemning i nabolaget. Samtidig har høner det best med én hane i flokken. Det er viktig å tenke på at et hønsehold også kan medføre sjenerende lukt, og at det er kanskje ikke er egnet i et tett bebygd boligfelt, sier Fjermestad-Eie.

