annonse

annonse

Statnett tok feil på mange punkter om fremtiden, men nå har vi fasiten, mener Rögnvaldur Hannesson.

– Kanskje burde man begrense eksporten og prissmitten gjennom de kablene man alt har. Skadevirkningene av EUs feilslåtte energipolitikk bør ikke importeres til Norge; vi klarer oss bedre uten den, skriver professor emeritus ved NHH, Rögnvaldur Hannesson i BT.

Det bør gå lang tid før nye utenlandskabler bygges, mener han.

annonse

– I det minste burde man betale tilbake de overprisene norske forbrukere og næringsliv blir plaget med på grunn av kablene, heller enn fete opp elprodusentene og helle penger i en statskasse hvor de fra før skvulper over. Det gjøres enklest ved å betale tilbake til alle som en, om de så er forbrukere eller næringsdrivende.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

Hannesson skriver at den nåværende prisstøtten er et eksempel på dette, men peker samtidig på at den ikke omfatter næringslivet.

annonse

– Det hullet bør tettes. Det ferske forslaget til prisstøtte for næringslivet går ikke langt nok og har et for stort innslag av planøkonomi. Ikke uten grunn har det vært sammenliknet med å tilby forbrukslån til en som har havnet i økonomisk uføre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT