annonse

annonse

Kanskje bare rett og rimelig?

I Danmark kreves tobakksprodusenter for cirka 32 millioner kroner i året for fjerning av sneiper som kastes på bakken. Et lignende grep er på trappene i Norge også.

Det er i utgangspunktet forbudt å kaste sneiper på bakken når du er ute og røyker i det offentlige rom. I henhold til gjeldende lover kan du straffes med bøter dersom du tas for dette i Norge. Men i EU, og i Danmark, er det bestemt at det er de som lager sigarettene som skal ta kostnaden for å rydde i gatene. Fra og med 2023 må danske produsenter gå sammen om å betale for at kommunene rydder opp. Året etter blir det slik i Norge også, skriver NRK.

annonse

– I dag er det styresmaktene og frivillige som rydder naturen og passer på at søppelet havner der det skal. Det mener jeg er helt feil. Det er ikke skattebetalerne og frivillige som skal ta regningen. Den må produsentene ta, sier MDG-nestleder Ingrid Liland om saken, ifølge statskanalen.

Tobakksindustriens felleskontor (TIF) later ikke til å anse grepet for å være problematisk.

– Det er helt uproblematisk. Det vil koste en del for produsentene for opprydning, og det er helt greit, sier rådgiver Jan Robert Kvam.

annonse

NRK har spurt politiet i Trondheim hvor mange ganger de har utstedet bøter til personer som har kastet sneip på bakken. Politiet kan ikke finne en eneste sak.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT