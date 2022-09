annonse

Generalsekretær António Guterres holdt en åpningstale under FNs høynivåuke i New York.

– I dag ber jeg alle utviklede land om å skattlegge ekstra overskudd i fossile selskaper, sa António Guterres til verdenslederne forrige uke, og la til:

– Disse midlene bør omdirigeres på to måter – til land som lider tap og skader forårsaket av klimakrisen, og til folk som sliter med stigende matvare- og energipriser.

Nettavisen skriver at han advarte om at en global misnøye var i anmarsj, og at han blant annet viste til en pågående levekostnadskrise, økende forskjeller, synkende tillit og at planeten brenner. Guterres la vekt på at det er de sårbare som lider mest.

Guterres ville at industriland skattlegger fortjenesten som fossile brensel-selskaper får nå under disse tider, ved å innføre overskuddsskatt på fossile selskaper og omdirigere overskuddsmidlene til sårbare land som rammes av klimaendringer. Han understrekte i talen at forurenserne må betale og kompensere for skadene som forårsakes av blant annet hetebølger, flom og tørke.

– Dette inkluderer banker, privat kapital, kapitalforvaltere og andre finansinstitusjoner som fortsetter å investere og støtte karbon-forurensning, sa Guterres, og fortsatte:

– Det inkluderer også det massive PR-maskineriet som henter inn milliarder på å skjerme fossilt brensel-industrien fra ettersyn. Akkurat som de gjorde for tobakksindustrien for flere tiår siden, sprer lobbyister og spinndoktorer skadelig desinformasjon, sa han.

