Kabler fra Norge til kontinentet og de britiske øyer, energikrise på kontinentet og krig i Ukraina har på kort tid gitt norsk vannkraft helt nye «omgivelser».

Kraftgenereringen i Sør-Norge nyter ikke lenger «teknologisk og geografisk beskyttelse». Dette, og en økende kommersialisering av bransjen i Norge og nye handelspolitiske regimer i Europa, har medført økende «europeisering» også av vannkraften.

Det skaper en uvant situasjon i Norge. Vi har vennet oss til uendelige mengder billig, fornybar energi. Vannkraften ga oss en inntektsbringende metallurgisk industri. Etter hvert som drabantbyene spratt opp rundt våre større byer, sørget vannkraften også for billig elektrisk oppvarming. Vi var knapt ferdige før oljen piplet opp. Vi nordmenn er siden blitt bortskjemt med energi!

Slik fortonet det seg i det energifattige Europa på 1970-tallet, og slik fortoner det seg mer enn noen gang i 2022.

I dag er energi fra Norge viktig for inne-temperatur og industriproduksjon også på de britiske øyer og på kontinentet. Det har umiddelbart tilført den norske EU-striden nytt liv. Energidiskusjonene følger gjerne EU-stridens frontlinjer. Motstanderne av medlemskap er også mot kabler og krafteksport og kablene har åpenbart gjort flere til EU-motstandere. Tilhengerne forsvarer begge deler og henger i tillegg gjerne på ord om «europeisk solidaritet». Slik får vi en diskusjon preget av kjente politiske og ideologiske fronter i politikk som næringsliv.

Norsk politikk preges av sementert partistruktur og en skjermet «klasse» politikere samt et næringsliv som styres av et fåtall store grunnrente-oligopoler med ‘trang’ kompetanse, få produkt og korte verdikjeder. Den egentlige utfordring vi står foran, er selvsagt ikke hvordan skjerme egen levestandard og fremtidig verdiskapingsevne ved å unngå å bidra til sikre leveranser av ren energi til Europa, men nesten tvert om: hvordan sikre energiproduksjon og -leveranser som fører til størst og flest mulige ringvirkninger i egen økonomi!

Slik tenkte vi med oljen da Statoil ble etablert. Vi bør tenke slik også i dag, når petroleums- og kraftmarkedene er i ferd med å fusjonere til et energimarked. Denne utviklingen stanser vi ikke. Vi må heller se på hva den kan gi av muligheter.

Ikke minst må vi tenke gjennom hva vi kan gjøre for å øke egen produksjon av energi, både av hensyn til hjemlige behov og for økt eksport. Vi får det neppe bra selv, om de ikke har det like bra i våre marked i Europa. Har våre venner i Europa et enormt behov for nye energitilførsler, har vi et like enormt potensial for ny kraftgenerering og for å utvikle egen og ny avansert teknologi og industri i stedet for å forbli en ren råvare-eksportør med høy risikoeksponering og begrenset verdiskapningsevhne.

Norge sitter på en av verdens største forekomster av thorium. Thorium er et mineral velegnet som råstoff til en helt annen kjernekraftteknologi enn dagens uranbaserte. En thoriumsdrevet kraftproduksjon er uten den uranbaserte kraftindustriens negative sider. Den er langt mindre forurensende på sitt indre som yte miljø enn all annen kjernekraft og det meste av annen industriaktivitet. Thorium er heller ikke egnet til å produsere kjernevåpen. Thorium gir dessuten ikke bare enorme mengder energi, men innebærer et helt annet og mye større potensial for ringvirkninger enn oljebransje, vann-, sol- og vindkraft. Dermed er ikke veien frem helt uten utfordringer, men de er av politisk heller enn av praktisk karakter.

Det kreves stor politisk vilje og betydelig innsikt skal vi klare å skape en ny energibransje og en helt ny industri. Ikke desto mindre er det dette, som er utfordringen. Alle ansvarlige politikere er bekymret for klima, miljø og de fremtidige statsfinanser uten oljeinntekter. Mens «klimapolitikken» og dens «fornybare energi» forutsetter redusert livs- og levestandard for de mange og økte sosiale forskjeller i Norge (som globalt), vil thoriumgenerert kraft spare miljøet og sikre billig elektrisitet til husholdninger og næringsliv. Kraft fra thorium vil kunne eksporteres, men fremfor alt være kilde til teknologieksport og ny eksportindustri.

Dette vekker liten begeistring i den etablerte energibransjen og hos investorer som allerede er tungt investert i vind- og solbasert energiproduksjon, og slettes ikke blant sneversynte politikere som har sett seg blind på de tradisjonelle løsningene. Men utviklingen burde være håpefull for alle som frykter utenlandskabler og bekymres for dagens eksportindustri og landets fremtidige eksportinntekter.

Norge har et stort potensial for å ta lederskap innen utvikling av thoriumbasert kjernekraft, på samme måte som vi tidligere har tatt lederskap innen vannkraftproduksjon og petroleumsbasert energiproduksjon til havs.

