Jonas Gahr Støre fastslår at lekkasjene fra gassrørledningene i Østersjøen ser ut som en villet handling.

Imidlertid kan det ta tid å finne ut hvem som står bak, sier statsministeren.

– Vi anser situasjonen som alvorlig, og det ser altså ut som en villet handling, sier Støre på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han legger til at Norge er bevisst på å ivareta sikkerheten på norsk sokkel, som Europas største gassleverandør.

– Jeg snakket med de to statsministerkollegaene mine sent i går kveld. Det er også nær kontakt mellom myndighetene, politi, forsvar og etterretningstjenester. Summen av det bildet som gis nå av faglige eksperter som vurderer det som antakelig har vært eksplosjoner av et stort format og skadene som er gjort på rørledningene, så forsterker det inntrykket – også fra dem som har erfaring med vedlikeholdt av gassrørledninger – at dette har vært det vi kaller en villet handling, sier han.

– Det er nå avgjørende at Europa og Nato står samlet, vi må komme til bunns i hva som har hendt og hvem som står bak, men det kan ta noe tid, sier Støre.

