Invasjonen av Ukraina har allerede fått store negative ringvirkninger for den mektige russiske våpenindustrien.

Defense News melder at en talskvinne for Det hvite hus sa tirsdag at Russlands sanksjonsrammede forsvarsindustri skaper en «mulighet» for amerikanske og vestlige våpenselskaper til å ta en bit av Moskvas andel av markedet.

– Som en praktisk sak vil land som har måttet stole på russisk utstyr finne det svært vanskelig å få tak i selv grunnleggende forsyninger fra Russlands forsvarsindustribase, sa Cara Abercrombie, det nasjonale sikkerhetsrådets koordinator for forsvarspolitikk og våpenkontroll til deltakere på våpenindustrikonferansen ComDef.

– Det er en mulighet, absolutt for bransjemedlemmer i rommet. Det er en mulighet for USA til å gi den støtten disse landene trenger, la hun til.

Bemerkningene kommer uker etter at Biden-administrasjonen varslet Kongressen om en ny pakke på 2,2 milliarder i militærfinansiering til Ukraina og tidligere Warszawapakt-land, som har sendt mye av sitt sovjetproduserte utstyr til Ukraina som en del av den internasjonale bistanden til Kyiv.

– I NATO, handler det om å omstille våre østflankepartnere til NATO-standard, vestlig utstyr. Men når vi ser på andre land i Stillehavet, er dette også en mulighet, ikke bare for USA, men også for vestlig industri, sa Abercrombie.

Én av Pentagons sjefer for våpeninnkjøp, Bill LaPlante, sa i forhåndsinnspilte kommentarer på ComDef-konferansen at mer «utskiftbarhet ved interoperabilitet» blant allierte gir en mulighet, «ikke bare økonomisk, men geostrategisk». Å knytte sammen industrielle baser, eller «friendshoring», vil dempe sjokk i forsyningskjeden og være avgjørende for det felles forsvaret av USA og dets allierte, ifølge LaPlante.

– Som vi har sett i Ukraina, er våpnene og utstyret levert av USA og dets allierte de beste i verden. Å fortsette å integrere disse egenskapene tettere med stadig mer vanlige standarder for ammunisjon, programvare og andre komponenter vil gi enda større fordeler fremover, sa han.

Selv om vestlige sanksjoner har rettet seg mot Russlands forsvarsindustri, var Russland i 2021 den nest største våpeneksportøren etter USA, ifølge tenketanken Stockholm International Peace Research Institute. Hovedkundene er India, Kina og Egypt.

Lederen for Russlands våpeneksportavdeling sa tidligere i år at Moskvas våpeneksportinntekter i 2022 sannsynligvis vil utgjøre rundt 10,8 milliarder dollar, omtrent 26 prosent lavere enn rapportert for 2021.

