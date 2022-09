annonse

PFU mener likevel at SIAN må tåle rasisme-beskyldninger.

Ifølge Journalisten.no, gjelder klagen et leserinnlegg som ble publisert i Utrop i mai med tittelen «Riksadvokaten må ta grep!». Det er organisasjonen SIAN som har klaget, med den begrunnelsen av at innlegget ble illustrert med et bilde av amerikanske nazister i uniform, som gjør nazihilsen.

Utrop ble dermed klaget inn for Vær Varsom-plakatens punkt 4.10 og 4.12, om varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, og punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Leserinnlegget omtaler SIAN også som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe, som også oppfordre Riksadvokaten til å etterforske SIAN for å ha spredt ytringer som strider med rasismeparagrafen i straffeloven. Foruten bildet omtaler innlegget SIAN som en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe.

SIAN opplyser på sin side at de har vedtekter som nekter nazister og rasister å være medlemmer, og at påstanden om at de lever i symbiose med nazister og rasister derfor utløser en samtidig imøtegåelsesrett, ifølge SIAN.

– Bildebruken er tvilsom, sa NRK-redaktør Stein Bjøntegård og understreket at dette var et klart brudd på VVP 4.10 og 4.12.

