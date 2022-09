annonse

EU foreslår nye sanksjoner mot Russland.

Sanksjonene vil innebære import- og eksportforbud, og skal svekke russisk økonomi, sier EU-sjef Ursula von der Leyen.

– Vi er fast bestemt på å få Kreml til å betale for denne ytterligere eskaleringen, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

Sanksjoner skal også omfatte et oljepristak, sa hun i en pressekonferanse, som hun selv har publisert video på Twitter.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.

And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022