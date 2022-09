annonse

Mellom april 2020 og mars 2022 kjøpte 125 162 nordmenn sin første bolig. Det viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– De tror jeg har det tøft, og de er nok bekymret med god grunn, sier Lene Drange, økonom og programleder i Luksusfellen til E24, og legger til:

– Mange har lånt så mye som de kan, og når boligrenten øker med en tusenlapp eller to, har man ikke mye til overs. Den boligdrømmen kan ha bitter bismak nå, sier hun.

Mange kom inn i boligmarkedet da renten var på bunn. I mai 2020 var styringsrenten null. I dag er den 2,25 – det høyeste nivået på elleve år.

– Det er ikke noe gøy for de som kom seg inn de siste to årene. For de som har høy gjeld vil utgiftene doble eller triple seg på grunn av økte priser på mat, strøm og høyere renter, sier Carl Geving, leder for NEF.

For å komme inn på boligmarkedet, har nemlig de unge boligkjøperne måttet ta stadig høyere lån. Så mye som hver fjerde førstegangskjøper som tok opp lån i 2021 lånte over 475 prosent av inntekten deres. Det viser tall fra Finanstilsynet.

– Det kan bli spesielt mye verre for de som bare har én inntekt. De som nettopp har kommer seg ut i jobb ble ikke akkurat vinnere i lønnsoppgjøret heller. For dem er det nok skumle tider, sier Drange, og fortsetter:

– Beregninger viser at vi har fått 20 prosent høyere kostnader nå enn i vår. Det er de 20 prosentene man koser seg med, som du nå må bruke på bolig, strøm og mat, sier Drange.

