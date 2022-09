annonse

Det ble reaksjoner da Paulus kirke i Oslo arrangerte burlesk- og dragshow.

Biskop Kari Veiteberg slår fast at menigheten bestemmer selv hva de vil gjøre i egen kirke.

– Regelverket for bruk av kirken forvaltes i en kontekst. Jeg tror det er viktig og riktig at regelverket er slik at det kan tilpasses den enkelte menighets situasjon og kontekst. Det er ikke gitt at det er det samme som tjener til Guds ære og menighetens oppbyggelse overalt. Det er store forskjeller på miljøer og steder vår kirke virker i, sier biskop Kari Veiteberg til Vårt Land, og forteller at det var Skeiv nabolagsfest som gjennomførte showet:

– Under Paulusfestivalen på Grünerløkka overlates noen av arrangementene i kirka til miljøer som har bydelen som sitt hjem. Skeiv nabolagsfest var en av mange poster på denne festivalens program, en viktig hendelse der et miljø som nettopp har vært utsatt for terror, fikk utfolde seg.

Oslo-biskopen sier at Paulus kirke tradisjonelt sett har hatt en fleksibel holdning til benyttelse av kirkerommet.

– Paulus kirke har en åpen dør mot lokalsamfunnet og det som skjer utenfor kirken. De har blant annet åpnet kirkerommet for overnatting for bostedsløse.

De arrangerte de Skeiv nabolagsfest der publikum fikk oppleve dragking-gruppen Gutta og burlesk-artisten Scarlet Raven opptre. Konseptet «drag» er et sceneshow der noen opptrer som et annet kjønn, mens «burlesk» er en humoristisk form for stripping, ifølge Store norske leksikon.

Men flere kirkegjengere mener det er problematisk at kirkerommet brukes til denne typen arrangementer.

