annonse

annonse

Regjeringen vil redusere bistanden til under en prosent. Det møter reaksjoner fra bistandsbransjen.

– Penger brukt på å bekjempe sult og fattigdom utenfor landets grenser, presser ikke opp priser og renter i Norge. I tider som dette må Norge og regjeringen vise at den internasjonale solidariteten består, til tross for høye strømregninger i Norge, skriver Dagfinn Høybråten i Vårt Land, og sier at bistand er vårt globale ansvar.

– Forpliktelsen om å gi 1 prosent av vår brutto nasjonalinntekt til bistand bygger på et viktig prinsipp i norsk politikk som handler om vårt globale ansvar.

annonse

Les også: Ny inntektsrekord for norske bistandsorganisasjoner

Dagfinn Høybråten er leder i Kirkens Nødhjelp, og sier at Norge er et rikt land, og med det følger et moralsk ansvar overfor verdens fattigste. Med de ekstraordinære inntektene Norge nå har, må vi ha råd til å gi en hundredel av den voldsomme veksten i norsk økonomi.

Les også: Bistandsorganisasjoner: Bruk oljepenger på flyktninger – Bistand finansierer diktatorer

annonse

– Det har vært bred enighet blant norske politikere om å donere 1 prosent av våre inntekter til å lindre fattigdom og nød. Regjeringen og Stortinget må opprettholde denne ambisjonen, skriver han, og legger til:

– Antall kriser og konflikter er på vei opp. Globalt samhold er viktigere enn på mange tiår. Verden vil ikke forstå om Norge i situasjonen verden nå befinner seg i reduserer sine ambisjoner for bistanden.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT