I humanitære katastrofer trenger kvinner og jenter som har menstruasjon aller mest tilgang til menstruasjonsprodukter, våtservietter og såpe, slik at de kan håndtere menstruasjonen trygt og med verdighet.

Den katastrofale flom-krisen i Pakistan, et resultat av den globale klimakrisen, har skylt over en tredjedel av landet. Over 33 millioner av mennesker er på flukt og har mistet alt de eide og mangler grunnleggende rettigheter som et tak over hodet, klær, varme, mat og vann. Og er sårbare for sykdommer og helseplager spesielt kvinner, jenter og barn.

Stopper ikke under flom

Ifølge United Nations Population Fund sin estimering har mer enn 8 millioner kvinner og jenter blitt rammet. Under humanitære katastrofer kan det være spesielt vanskelig for jenter og kvinner å håndtere menstruasjonen. De vanlige mekanismene de benytter seg av, forsvinner. Mange blir tvunget til å bruke improviserte metoder for å håndtere menstruasjon som revne klær, skitne tepper, eller å sitte på gamle blikkbokser. Kvinner og jenter rammet i Sindh provinsen i Pakistan har informert om at de bruker blader og sand i denne tilstanden. Disse metodene er ineffektiv, ubehagelig og uhygienisk. De kan føre til farlige infeksjoner så vel som blodflekker, noe som kan forårsake følelser av forlegenhet og isolasjon. Det øker sjansen for urinveisinfeksjon og toksisk sjokksyndrom som kan vise seg til å være livstruende.

Stillhet, tabu og stigma

Ett av problemene er at mange vegrer seg for å snakke åpent om menstruasjon. Majoriteten av verdens ledere, som forvalter makt og ressurser, er menn. Når de velger å overse mensen, blir det heller ikke prioritert eller satt på agendaen. Mensen forblir et tema snakket om av og for kvinner, men som oftest i det skjulte, langt vekk fra arenaer hvor viktige beslutninger om folks helse og velferd tas. Når hjelpearbeidet ledes av menn – er det ingen diskusjon rundt hva en kvinne trenger.

Retten til å håndtere menstruasjon med hygiene, trygghet og verdighet er et menneskerett.

Det er hjerteskjærende for meg å skrive dette og kjenne på følelsen av svikt, urettferdighet og hjelpeløshet på vegne av millioner av jentebarn og kvinner i Pakistan som er påvirket av flommen.

