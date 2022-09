annonse

annonse

Fra og med førstkommende lørdag 1. oktober legges alt stoff Resett publiserer bak betalingsmur.

Vi har i det lengste kviet oss for å gjøre det, fordi vi holder det frie ord høyt i hevd og fordi vi vil at flest mulig skal lese Resett.

Som dere har vi sett at andre mediers til dels ensidige journalistikk og underkommunisering av vesentlige fakta, er en trussel for velferdssamfunnets fremtid. Og vi ser at Resett fyller et tomrom og et stadig større behov for kontradiksjon og en alternativ stemme.

annonse

Resett er i dag klart størst blant alternative medier i Norge. Vi har i snitt over 40.000 lesere hver dag fordi vi ofte taler makta midt imot og tør der andre tier, men antakelig også fordi Resett har vært en gratisavis basert på dugnad og donasjoner fra alt fra rike onkler til fattige enker.

Vi er takknemlig for hver krone vi har fått, men det er vanskelig å drive en redaksjon med en jojo-økonomi basert på stadige tiggerbrev, og det er enda vanskeligere å satse skikkelig under slike forhold.

Så det kan ikke fortsette slik. Vi ønsker å levere mer og bedre journalistikk. Vi ønsker å bygge opp en profesjonell redaksjon. Vi har en ny redaktør med lang journalistisk og redaksjonell erfaring klar samt andre nye medarbeidere så snart økonomien tillater det.

annonse

Vi trenger at dere, kjære lesere, står frem, tar ansvar og bidrar. Det er ikke mye vi ber om og hver eneste krone går til å drifte Resett og gjøre Resett til en bedre nettavis. Men vi trenger dere alle sammen!

Vi trenger at dere tegner abonnement og at dere også yter deres skjerv for laget, for det frie ord, for demokratiet og for landets fremtid. Det koster ikke mye, bare kr. 1069,- i året og gir tilgang til alle artikler.

Om alle yter sin skjerv kan Resett bli en alternativ medial kraft som er med på å sette dagsorden. Nå kan du også bli med og legge premissene for den videre samfunnsutviklingen i Norge.

Det er ingen liten ambisjon, men om vi alle trekker i samme retning er det ikke bare mulig, men fullt realiserbart. Vi er allerede godt på vei.

Nå er det opp til deg om Resett skal tale der andre tier og om vi skal kunne gjøre det med økt styrke, eller om Resetts stemme skal forstummes. Følg linken under og tegn abonnement på Resett i dag.

Med vennlig hilsen fra

Styret i Resett.

Tegn abonnement her

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT