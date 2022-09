annonse

Norge lager klasseskille blant flyktningene, påstår Røde Kors. Wiborg fra Frp mener vi bør ta imot fra vårt eget nærområde.

En eritreisk og en ukrainsk ungdom har begge flyktet fra krig og lever på samme mottak. Hvorfor må en av dem sykle til byen, mens den andre tar bussen gratis? spør Røde Kors.

– Det skjer en gjennomgående forskjellsbehandling av flyktninggrupper i Norge, med både statlige og kommunale myndigheters godkjenning, skriver generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland i NRK Ytring.

– Det kan vi ikke akseptere, slår han fast.

Han kaller det et A-lag og B-lag, og henviser til at det i Asker er mange ungdommer ved mottaket for enslige mindreårige som er avhengige av sykler fra Røde Kors for å komme seg rundt, mens flyktninger fra Ukraina får reisekort fra Ruter og kan reise gratis hvor som helst.

Fra våre nærområder

– Det er 80 til 90 millioner mennesker på flukt i verden, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er partiets innvandringspolitiske talsperson. Han sier at Norge ikke kan redde alle og at det da er naturlig at vi prioriterer de som kommer fraa våre nærområder, som ukrainere.

Han understreker at Frp ikke ønsker å forskjellsbehandle folk som er i Norge, men det at nordmenn og bedrifter føler ekstra for å hjelpe de som kommer fra våre nærområder bør ikke kritiseres, mener han samtidig.

– Dette på samme måte om at folk gjerne først vil hjelpe sin egen familie, naboer og så videre, sier han.

