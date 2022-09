annonse

En tidligere professor ved NTNU bør dømmes til fengsel i ett og et halvt år for å ha invitert iranske gjesteforskere uten at det var klarert, mener aktoratet.

Nettstedet Khrono rapporterer at statsadvokat Frederik G. Ranke onsdag ba om at ett år av fengselsdommen gjøres ubetinget. Universitetsavisa omtalte påstanden først.

Saken går for Oslo tingrett, og vil avsluttes med forsvarets prosedyrer torsdag.

Det fremgår av tiltalen at mannen inviterte fire gjesteforskere fra Iran og sørget for at de fikk tilgang til laboratorier hvor blant annet elektronmikroskopet SEM sto plassert. Dette kunne tjene til å utvikle Irans militære evne, heter det videre i tiltalen.

– Tiltalte tok et bevisst valg da han åpnet dørene for gjesteforskerne, og det fremstår som bevisst at han lot dem gå under radaren og holdt ledelsen ved instituttet utenfor. Først når det nærmet seg ankomst for de aktuelle forskerne, måtte han ta kontakt for å skaffe dem tilgang til kontorer og laboratorier, sa statsadvokaten i prosedyren.

Den tiltalte 49-årige tysk-iraneren nekter straffskyld.

– Jeg er ikke en religiøs person, jeg er for ytringsfrihet og likestilling. Jeg er imot regimet i Iran. Jeg vil ikke på noen som helst måte hjelpe det iranske atomprogrammet eller militæret. Siden 2002 har jeg kun besøkt Iran tre ganger, sa han i retten.

