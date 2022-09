annonse

USAs militære bistand til Ukraina fortsetter uhemmet.

Defense News melder at Pentagon kunngjorde onsdag at de vil inngå kontrakter med den amerikanske forsvarsindustrien for 1,1 milliarder dollar i militærhjelp til Ukraina, inkludert 18 høymobilitets langtrekkende rakettartillerier (HIMARS) og andre våpen for å motvirke droner som Russland har brukt mot ukrainske tropper.

De nye våpnene og utstyret, som tilbys under Ukrainas sikkerhetsassistanseinitiativ, er rettet mot å møte Kyivs behov på mellom- og lang sikt, og det kan ta 6 til 24 måneder før det når frem. Biden-administrasjonen, som har forpliktet bistand verdt 17 milliarder dollar til Ukraina, har brukt presidentens myndighet for å sende våpnene raskere.

Den siste pakken inkluderer 18 av Lockheed Martin-laget HIMARS og tilhørende ammunisjon, som Ukraina har spesielt brukt for å angripe russiske forsyninger. Det inkluderer også 12 Titan-systemer, som oppdager, sporer og forstyrrer droner, ettersom Russland har begynt å bruke iranskproduserte droner i konflikten.

En høytstående tjenesteperson i Pentagon fortalte journalister at de nylig forpliktede HIMARS-systemene er ment til å være en «kjernekomponent i Ukrainas kampstyrke i fremtiden». Tidligere i år mottok Ukraina 16 HIMARS fra amerikanske militærlagre og 10 tilsvarende systemer fra vestlige allierte, men de nye HIMARS-systemene vil ta «noen år» å levere, ifølge tjenestepersonen.

– Dette er en virkelig betydelig investering, og den er ment slik at Ukraina vil ha det de trenger på lang sikt, for å avskrekke fremtidige trusler. Men dette utelukker på ingen måte at vi fortsetter å investere i deres nåværende styrke med kapasiteter som er tilgjengelige i dag og som vi kan hente i dag fra amerikanske lagre, sa tjenestepersonen.

– Den nye hjelpepakken inkluderer 20 multioppdragsradarer som kan spore artilleri- og granatild, inkludert: Luftbårne gjenstander; to radarer for bruk med droner; og uspesifiserte taktiske kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, optikk og utstyr for disponering av eksplosiv ammunisjon.

Pakken inkluderer også 300 kjøretøy, inkludert Humvees, lastebiler og andre kjøretøy for å taue og bære våpen og utstyr.

