Dømt for fire hatefulle ytringer, men fikk noe lavere straff.

Høyesterett har dømt en 53 år gammel mann for hatefulle ytringer mot en transkvinne, det vil si en biologisk mann som i utseende og oppførsel uttrykker seg som kvinne.

Mannen ble domfelt i tingretten og lagmannsretten, men anket hele veien til Høyesterett. Straffen er på femten dagers betinget fengsel samt en bot på 15.000 kroner.

NRK skriver at transkvinnen 24. mars i fjor havnet i krangel med mannen på Facebook. Det er på denne sosiale medieplattformen mannens hatefulle ytringer ble formidlet.

Rikets øverste dommere kom enstemmig frem til at fire av mannens ytringer på Facebook hadde slikt innhold at de rammes av straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer mot utsatte minoriteter.

– Vi er veldig fornøyd med gjennomslag for dette synet. Denne typen sjikanøse ytringer bikker langt over det som er ytringsfrihet. Når det blir fullt av hat mot transpersoner, er det over grensen for hva som er lovlig, og det har Høyesterett nå bekreftet, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til NRK.

– Min klient er skuffet. Samtidig er hans holdning at det er et poeng at en slik avgjørelse, som etter hans mening gir uttrykk for en veldig lav terskel for straffbarhet, kan skape politisk debatt om terskelen for straff er for lav, sier advokat Jon Wessel-Aas, som poengterer at Høyesterett reduserte straffen.

