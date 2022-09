annonse

Regjeringen varsler at det skal innføres en særskilt skatt på oppdrett av laks. Det ble godt mottatt i media.

VG skriver i en leder at Regjeringens nye skatteopplegg er både modig og tøft. Og ikke minst – helt på sin plass. Det er på tide at flere av dem som får utnytte våre felles naturressurser, betaler for det.

– En gledens dag for det norske samfunnet – Dette er en veldig legitim skatt, sier økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe om regjeringens forslag til lakseskatt til E24.

DN mener: Regjeringens lakseskatt er like fornuftig som protestene er forventet.

Utsalgsprisen på fisk har steget

– Prisen på fisk har gått opp, hovedsakelig som følge av redusert tilførsel og økt etterspørsel etter gjenåpningen av samfunnet (Økt konsum i restaurant), sier sjømatanalytiker i Norsk Sjømatråd, Paul T. Aandahl til Resett.

Aandahl sier at i tillegg har økte kostnader i distribusjonen (drivstoff) og andre energikostnader også påvirket prisen til sluttleddet. For laks ser de for eksempel en fortsatt økende pristrend til konsument i Europa, til tross for at prisen ut av Norge har falt siden april. Normalt er det en prisforsinkelse på 1-2 måneder for fersk produkter for råvare til konsument, men dette mønsteret ser ut til å være brutt i år. Prisen på konkurrerende produkter har også gått opp. Statistisk sett har vi har ikke funnet proteiner som laks konkurrerer direkte med.

Mer frossenlaks

– Vi tror det er større subsidiering mellom lakseprodukter enn mellom laks og andre proteiner. For eksempel ser vi en dreining mot fryste lakseprodukter i land som Spania, Tyskland og Polen, forteller han, og legger til:

– Med utsikter til økonomiske nedgangstider i Europa risikerer vi at konsumentene går over til å kjøpe billigere sjømatprodukter.

Norsk Sjømatråd forventer også en vriding tilbake mot økt hjemmekonsum. Generelt tror de at norsk sjømat vil være robust og klare seg godt til tross for de dystre utsiktene i økonomien.

– Vi har ikke noen oversikt over konsekvensene av økte råvarekostnader i Europa, avslutter Aandahl.

