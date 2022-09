annonse

Napoleon Bonaparte erobret ikke bare Europa, men var også den første systematiske «informasjonskriger». Han skjønte at kampen om narrativene var like viktig som kampen på slagmarken, og var like god i propaganda og massekommunikasjon som i militær strategi.

Kort etter hans fall gjorde dampmaskiner og cellulose det mulig å produsere papir i virkelig store kvanta. Det utvidet mulighetene ytterligere for den moderne pressen. Avisene ble raskt aktører i kulturlivet og det politiske liv og utropte tidlig seg selv til «den fjerde statsmakt» og maktens vokter.

En fri presse skulle være fortroppen i folkeopplysningen og et viktig korrektiv til den lovgivende, dømmende og utøvende makt.

Pressen fremstiller fortsatt seg selv som det uavhengige, granskende og frispråklige talerør for allmenninteressen og de som ellers ikke kommer til ordet. Mye kunne ikke desto mindre tyde på at en økende internasjonal eierkonsentrasjon også innebærer en sterk ideologisk uniformering og bevisst informasjonsstyring med sikte på å ivareta politiske særinteresser.

Uansett hvilken avis du leser, New York Times, The Guardian, Neue Züricher Zeitung, Le Monde , La Stampa eller Frankfurter Allgemeine får du, stort sett, samme budskap. Slik var det ikke, selv i den kalde krigen kaldeste dager. De tradisjonelle medias store navn i den vestlige verden er blitt like uniformert, ensrettet og styrt «massekommunikasjon» som mediene i den tidligere østblokken.

Vi ser en tilsvarende utvikling nasjonalt. Her er den tidligere liberale regionalpresse, konservative Oslo-konsern eller den sosialistiske arbeiderpresse stort sett slått sammen. Redaksjonene konkurrerer om de samme hverdagslige trivialiteter og utbasunerer vedvarende de samme ideologiske og politiske budskap og deler samme militante avvisning av kontradiksjon og alternative perspektiv og synspunkt.

Internett blir i lys av dette ikke bare et supplement, men en særdeles viktig plattform for å ivareta en opplyst debatt. De store avisene er selvsagt størst også her, og selvsagt preges nettet ofte av heftige «meninger om mangt». Men uten RESETT, Document, Steigan og enda mange flere, helt uavhengige nettaviser vil det norske mediebildet vært preget av total ensretting, distraherende trivialiteter og ren propaganda som truer demokratiet.

Det er viktig, selv om motstanden fra etablerte media er stor, å sikre de uavhenige nettavisene offentlig støtte på samme måte som «gammelmedia», men uten å miste sin uavhengighet og uten at konkurransen mellom nettstedene om det redaksjonelle innhold svekkes.

I det nye RESETT er vi oss bevisst alle disse forhold. Vi ønsker å bidra til et variert informasjonsbilde og grundige diskusjoner uten ideologiske skylapper eller styrt av partipolitiske hensyn. Vi vil drive folkeopplysning og pirre nysgjerrighet og etter beste evne bidra til gode diskusjoner om alle spørsmål av betydning for det norske samfunn og i norsk politikk. Vårt mål er å få mange lesere som vil og kan tenke selv og stå imot den massive ensrettingen i etablerte media.

Om vi skal få det til må vi bli flinkere, og vi må produsere god og kritisk journalistikk som tør tale makta midt imot. Vi må gjøre som Espen Askeladd;

“Du er så kroket i ord du,” sa prinsessen.

“Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket,” svarte gutten, og tok opp det ene bukkehornet.

“Nei! nå har jeg aldri sett maken!” ropte prinsessen.

“Her ser du maken,” sa gutten, og tok opp det andre.

“Jeg mener du er utgått for å målbinde meg, du?” sa hun.

“Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått den,” svarte gutten, og dro fram skosålen.

Så var prinsessen målbundet.”

Hvis du synes det er en god plan, så støtt opp om den gode sak og tegn et årsabonnement på Resett, eller så går det vel med deg som med brødrene til Espen Askeladd som fikk smake svijernet.

