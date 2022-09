annonse

annonse

Norge vil fortsette å ha den eneste åpne landegrensen fra Russland til EU/EØS og Schengen.

De seneste dagene har medier som Resett, The Independent Barents Observer og NRK forsøkt å få klarhet fra Justisdepartementet i hvorvidt Norge skal stenge riksgrensen for russere med turistvisum. Bakgrunnen er at Estland, Latvia, Litauen, Polen og til slutt Finland har besluttet å stenge sine respektive grenser.

Finlands begrunnelse for innreisenekten er at landets internasjonale ståsted kan påføres alvorlige skader fordi de baltiske statene, som også er del av Schengen-området, nå anser turisme fra Russland som en sikkerhetstrussel.

annonse

Blant europeiske land som grenser til Russland eller Hviterussland er Norge dermed alene om å tillate russere med turistvisum. Storskog i Finnmark er nå den eneste landegrensen hvor russere kan reise rett inn i EU/EØS og Schengen.

Les også: Riksgrensen på Storskog: Fortsatt taust fra Justisdept

Fredag gjør justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) det klart at Norge inntil videre lar grensen forbli åpen. Mehl understreker at riksgrensen likevel vil kunne stenges på kort varsel hvis dette viser seg å bli nødvendig.

annonse

Mehl begrunner dette med at trafikken over Storskog er heller beskjeden sammenliknet med den i Finland og Baltikum. Et annet moment er risikoen for at stengt riksgrense kan føre til ulovlige grensekryssinger.

Istedenfor stengt riksgrense settes det nå inn ekstra politihelikopter utstyrt med det som regjeringen kaller sensorer, skriver NTB. Helikopteret skal de kommende dagene patruljere den 198 kilometer lange grensen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT