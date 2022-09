annonse

Statnett anbefaler at det inngås avtaler med industribedrifter om reduksjon i strømforbruket hvis faren for rasjonering øker utover vinteren, melder NTB.

– Alle aktørene i kraftsystemet har et ansvar for å minimere risikoen for strømrasjonering. Det er viktig at vi nå spiller på lag og utformer tiltak som styrker forsyningssikkerheten, sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne.

NVE har bedt Statnett utrede tiltak for å møte svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Fredag la Statnett fram anbefalingene for å bedre energisituasjonen og håndtere en mer anstrengt kraftsituasjon dersom det oppstår.

Statnett vil ikke anbefale å legge restriksjoner på eksport av kraft. De frykter Norge kan bli rammet hvis vi selv trenger å importere kraft fra Europa.

Statnett presenterte fredag sine forslag til tiltak for å unngå strømrasjonering til vinteren. Men restriksjoner som skal begrense eksporten av strøm, er ikke blant dem.

– Bakgrunnen for det er at vi mener man må redusere kapasiteten veldig mye for å være sikker på at det har en virkning. Og vi må forvente mottiltak ved at vi faktisk får redusert importmuligheten hvis vi går til redusert kapasitet ut av landet, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for systemdrift.

Han påpeker at Norge kan havne i en situasjon hvor landet er avhengig av å importere kraft.

Eksporten blir uansett redusert indirekte på grunn av redusert produksjon.

Bør inngå avtaler med industribedrifter

Anbefalingene Statnett la fram er:

* Opprettholde og videreutvikle oppfølgingen av produsentene for å sikre at det holdes igjen tilstrekkelig med vann gjennom tappesesongen.

* Gjennomføre informasjonskampanjer for å redusere forbruket og innføre konkrete tiltak for å redusere forbruket innen offentlig virksomhet.

* Inngå avtale om å kunne kjøre Equinors gasskraftverk på Mongstad.

* Inngå avtaler med industribedrifter om reduksjon i forbruk hvis faren for rasjonering øker utover vinteren.

* Aktivere energiopsjoner og/eller starte produksjon ved Energiverk Mongstad.

Lav sannsynlighet for rasjonering i Norge

Statnett understreker at sannsynligheten for rasjonering fortsatt er regnet som lav, men sier at den er til stede dersom det blir kaldt og tørt i Norge samtidig som muligheten for import fra landene rundt oss blir dårligere enn vanlig, skriver NTB.

– Det er flere tiltak som kan forbedre energisikkerheten i Sør-Norge fram til vårsmeltingen, men det er viktig at tiltak gjennomføres på en måte som sikrer at det ikke medfører utilsiktede følger i markedet. Dette tilsier bruk av flere tiltak og virkemidler i kombinasjon, sier Hilde Tonne.

