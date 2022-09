annonse

Kilder som NRK har snakket med, antyder at egenbetaling for utenlandske studenter vil foreslås i statsbudsjettet 2023.

Nordmenn som studerer utenlands, må stort sett betale skolepenger av et eller annet slag. Samtidig har utlendinger nesten kunnet studere gratis i Norge.

Det vil forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ha slutt på, ifølge kilder som NRK har snakket med. En ordning med skolepenger for utenlandske studenter kan bli å se på statsbudsjettet 2023, som legges frem 6. oktober.

Ved studiestart i 2021 hadde Norge anslagsvis rundt 12.500 helgradsstudenter og rundt 8.500 utvekslingsstudenter fra utlandet, skriver statskanalen.

Selv om Senterpartiet i 2017 vedtok at utlendinger bør få studere gratis i Norge, og selv om Hurdalsplattformen slår fast det samme, ivret Borten Moe, før han ble statsråd, for å innføre egenbetaling for denne gruppen studenter.

I en kronikk hos NRK argumenterte Borten Moe for egenbetaling for utenlandske studenter ved å vise til at disse angivelig legger stort press på boligmarkedet. Utenlandske studenter har ofte fortrinnsrett til studenthybel.

NSO-leder Maika Godal Dam frykter at egenbetaling for utenlandske studenter vil svekke gratisprinsippet i norsk utdanning, slik at egenbetaling senere utvides til andre grupper. Venstres utdanningspolitiske talsmann Abid Raja mener det vil favorisere de rikeste, ikke de flinkeste internasjonale studentene.

